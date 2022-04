Don Matteo 13, le anticipazioni della quinta puntata (arriva Raoul Bova)

La quinta puntata della tredicesima stagione di Don Matteo, in onda giovedì 28 aprile alle 21.25 segna una svolta epocale: entra ufficialmente in scena Raoul Bova, al posto di quello che è stato l’amato protagonista della serie per ben 22 anni. Il personaggio di Don Massimo viene accolto dagli amici di Matteo con un po’ di curiosità e con molto sospetto: riuscirà il nuovo parroco di Spoleto a conquistare la fiducia della comunità (e degli affezionati telespettatori)? A seguire, tutte le anticipazioni della puntata dal titolo 'L’amico ritrovato'.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 28 aprile: L’amico ritrovato

Siamo da poco stati testimoni del congedo di Don Matteo, in quella che è una delle fiction italiane più amate dei nostri tempi. Il nuovo corso della serie comincia ufficialmente giovedì 28 aprile, sempre su Rai 1. La sesta puntata stagionale segna l’ingresso in scena di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova: arrivato a Spoleto con la sua inseparabile moto, in principio si imbatte in una comunità diffidente, che necessita di tempo per acquisire fiducia e simpatia nei suoi riguardi. Cecchini è particolarmente ostile, ma anche Natalina e Pippo non credono ai loro occhi: l’addio del loro vecchio amico li lascia senza parole. Cominciano di conseguenza a fare qualche indagine sul passato del giovane parroco. Nel corso dell’episodio vediamo anche le vicende di Marco, intento ad aiutare Valentina nella risoluzione di un difficile problema: la dinamica scatena la gelosia di Anna, che deve agire con metodo per evitare precipitose e compromettenti scenate.

Dove vedere la quinta puntata di Don Matteo 13 (giovedì 28 aprile)

La quinta puntata di Don Matteo va in onda giovedì 28 aprile in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della tredicesima stagione sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.