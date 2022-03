Don Matteo, Terence Hill spiega perché ha abbandonato la serie tv e il rifiuto della Rai

Che Terence Hill non sarà più Don Matteo è ormai noto da mesi, al suo posto Raul Bova che però interpreterà Don Massimo. Hill aveva già parlato del perché avesse deciso di mettere il talare al chiodo, ma in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha aggiunto dei particolari non da poco.

Raggiunto dal magazine in Usa, per la precisione a Malibu, dove l'attore è andato a trovare il figlio e dove si godrà un po' di relax misto lavoro (sta continuando a scrivere progetti per piccolo e grande schermo) ha parlato della scelta di lasciare Don Matteo.

Perché Terence Hill non è più Don Matteo

"Ci pensavo già da un po', non avrei voluto smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi sul set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione le giornate erano lunghissime. Dormivo 5 ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante", ha spiegato l'attore.

L'idea di Hill era quella di trasformare la serie tv in un film per la tv: quatto appuntamenti annuali, sul modello del Il commissario Montalbano, ma la Rai ha avuto un'unica risposta: no e il motivo è semplice questione di budget, "Per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga".

Secondo Hill poi Bova poteva continuare ad essere Don Matteo: "Questa è stata una loro scelta (degli sceneggiatori e produttori, ndr), ma penso che avrebbero potuto lasciare il personaggio cambiando solo l’interprete". Nessun rimpianto per Terence: "A distanza di 5 mesi posso dire che è stata la scelta giusta. Anche perché al personaggio non avrei potuto dare altro".

Don Matteo potrebbe tornare nella nuova serie tv solo come ospite, con qualche cameo, Hill infatti alla domanda su un suo possibile ritorno ha lasciato la porta aperta: "Perché no?".

Don Massimo-Don Matteo: cosa sappiamo sulla nuova serie

Al momento le informazioni non sono moltissime, si sa però che Raul Bova non indosserà l'abito religioso: "Don Massimo non indosserà la tonaca", a rivelarlo è stato Luca Bernabei, ad di Lux Vide. Bova ha spiegato di essere stato seguito da "don Carlo nel percorso, anche spirituale, di avvicinamento al personaggio per entrarci dentro e aprire il cuore e l'anima a queste situazioni. La magia di don Matteo, a dispetto della sua apparente semplicità ha delle componenti molto importanti a livello di principi umani e di valori". Lo scopo finale della serie, conclude Bernabei, resta quello di "dare al pubblico un personaggio positivo che possa far andare a letto le persone con una speranza in più".

La prima puntata della nuova serie tv, Don Matteo 13, dovrebbe andare in onda il 31 marzo su Rai 1.