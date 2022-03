Don Matteo 13: trama, puntate, cast e anticipazioni

Don Matteo 13 al via su Rai1 da giovedì 31 marzo per 10 prime serate con la regia di Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone. La fortunata serie tv ambientata a Spoleto - prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction - torna con una stagione piena di novità, a partire dal protagonista. Dopo 22 anni e 255 puntate, Terence Hill lascia il testimone a Raoul Bova, che interpreterà Don Massimo. Il format investigativo continua ad essere portante in ogni puntata e allo stesso tempo si tratteranno temi di attualità, aspetti morali e contraddizioni della società moderna, dando una chiave di lettura comunque positiva e piena di speranza.

La trama

In questa nuova stagione don Matteo accoglie in canonica Federico, un diciassettenne con un difficile passato alle spalle: abbandonato da sua madre, tutto quello che vuole è prendersi cura di suo fratello Clementino, un neonato di pochi mesi. Grazie all'incontro con don Matteo, ma anche a Greta, una sua compagna di classe - anche lei con un'infanzia complicata - questo ragazzone burbero e irascibile imparerà a gestire le sue emozioni e a sperare nei miracoli. Nella tredicesima edizione vedremo don Matteo in difficoltà, alle prese con una ferita che lo costringe a riflettere sul suo essere padre spirituale di tutti e a fare i conti con quelle emozioni che aveva sempre domato: il dolore, la rabbia, il senso di impotenza. Tra i nuovi personaggi fa il suo ingresso don Massimo, un sacerdote al suo primo incarico in una parrochia. E' un prete più propenso a riflettere in solitudine che a stare dentro le quattro mura della canonica, che porta con sé un passato misterioso. Un prete moderno, che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le proprie. Ritroveremo il maresciallo Cecchini, ma anche Anna e Marco. Li avevamo lasciati così: Marco aveva finalmente ricevuto il perdono di Anna, ma non il suo amore. E lei aveva deciso di mettersi in gioco con Sergio, perdonando i suoi errori e aspettando che scontasse la sua pena. E adesso? Anna e Marco sono amici, lei ha preparato tutto per l'arrivo di Sergio, pronta a iniziare una nuova vita con lui e Ines, che in questi mesi è rimasta a vivere con don Matteo in canonica. Nardi, pur di tenere Anna nella sua vita, si è accontentato di essere il suo migliore amico. Ma le cose non sono mai così semplici e mille complicazioni aspettano i due. Una ha un nome ben preciso: Valentina, figlia del colonnello Anceschi, figlioccia di Cecchini, che si trasferisce a Spoleto per cercare di rimettere in piedi la sua vita. Valentina nasconde una ferita, un segreto che la logora, ma Cecchini l'aiuterà ad andare avanti e scoprire chi è veramente. Anche Nardi si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere e che forse sono proprio quelli che hanno fatto innamorare Anna.

Il cast

Terence Hill lascia il tesimone a Raoul Bova - nei panni di don Massimo - mentre continueremo a vedere Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta in quelli del Capitano Anna Olivieri e Maurizio Lastrico che interpreta il pm Marco Nardi. Immancabili Nathalie Guetta e Francesco Scali - Natalina e Pippo - e torna Flavio Insinna, alias il Colonnello Flavio Anceschi. Tra le new entry del cast Mattia Teruzzi (Federico), Emma Valenti (Valentina Anceschi) e Giorgia Agata (Greta).

Le anticipazioni della prima puntata

A Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i quarant'anni di sacerdozio di don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici. O forse no? Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina. La ragazza sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo.