Don Matteo 14, arriva la conferma: quando inizia, cast, dove vederlo

Don Matteo ha salutato il suo affezionato pubblico venerdì 26 maggio. Dati gli alti ascolti, Rai 1 propone le repliche della dodicesima stagione. Ma la domanda dei tanti telespettatori è proiettata al futuro: ci sarà un Don Matteo 14? Sembrerebbe proprio di sì. Scopriamo di più sulle notizie emerse nel corso degli ultimi giorni.

Don Matteo 14, ecco le conferme: la prossima stagione si farà

Don Matteo 13 sarà ricordato per la svolta epocale impressa alla serie: lo storico protagonista della fiction, Terence Hill, ha salutato gli affezionati spettatori; al suo posto è giunto a Spoleto il Don Massimo di Raoul Bova. Ci sono voluti soltanto pochi episodi per spegnere lo scetticismo del pubblico: gli ascolti sono stati più che soddisfacenti, tanto che la risposta alla domanda di rito sul futuro della serie è parsa scontata: Don Matteo 14 si farà? Sono giunte praticamente immediate le conferme di Mario Ruggeri - capo sceneggiatore della fiction - che, intervistato dal portale Fanpage.it, ha fornito particolari che faranno gioire i tanti fan della serie: “Torneremo sul set a marzo del 2023 per una probabile messa in onda televisiva nei primi mesi del 2024”. Ma non è tutto perché Ruggeri ha aggiunto di non poter escludere un ritorno saltuario di Don Matteo/Terence Hill. A tal proposito le notizie sono ancora incerte e bisognerà attendere prima di sbilanciarsi. Oltre a Raoul Bova, anche il resto del cast di attori è confermato in blocco, con un solo lieve dubbio: Maria Chiara Giannetta sarà molto impegnata con le riprese della seconda stagione di Blanca. Bisognerà dunque capire se la sua presenza in Don Matteo 14 sarà costante o se la vedremo soltanto in pochi episodi.

Quando e dove vedremo Don Matteo 14

Don Matteo 14 andrà in onda come sempre su Rai 1 e, in streaming e on demand, sul portale RaiPlay. Nel migliore dei casi vedremo le nuove puntate della fiction nella prima metà del 2024.