Don Matteo 14: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

"Don Matteo" si rinnova pur mantenendo la sua identità. Al centro della nuova stagione troviamo ancora Don Massimo, un personaggio che abbiamo imparato ad amare nella precedente serie, affiancato dai suoi fedeli compagni, Pippo e Natalina, e dal Maresciallo Cecchini. Dopo l' addio ad Anna e Marco, il Capitano Diego Martini fa il suo ingresso a Spoleto. La sua presenza in città è motivata dalla volontà di riconquistare l'ex compagna, la PM Vittoria Guidi. Tuttavia, lei ha deciso di chiudere con lui, stufa del suo carattere, e sta per sposarsi con un altro uomo. Martini si trova inizialmente all'oscuro di ciò che l'aspetta: un coinquilino inaspettato, il Maresciallo Cecchini, pronto a rendere la sua permanenza piuttosto movimentata con il suo entusiasmo travolgente, ma anche disposto ad offrirgli amicizia e protezione. Ignora altresì che Don Massimo sia un ex Carabiniere con una propensione per l'investigazione e il risolvere i casi. Ma la sorpresa più grande per Martini è scoprire che la sorellastra di Don Massimo, Giulia, si trova anch'essa in città, accolta nella canonica dal fratello nonostante un passato difficile e problemi con la giustizia. Sarà proprio Giulia a diventare un'amicizia-avversaria per il nuovo Capitano, ma anche a insegnargli il valore della condivisione e dell'empatia. Nel frattempo, Giulia e Don Massimo dovranno confrontarsi con le ferite del passato e riscoprire il legame fraterno che li unisce. La loro strada sarà fatta di rivelazioni, crescita personale e riconciliazioni, mentre il loro rapporto si avvicina a una nuova maturità.