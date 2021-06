"Aldo, Giovanni e Giacomo nel cast di Don Matteo": l’annuncio di Nino Frassica e l'inaspettato retroscena

Sono partite da pochi giorni le riprese della 13esima stagione di ‘Don Matteo’, serie di Rai1 attesissima dai milioni di telespettatori che da giorni commentano con più o meno delusione la scelta di portare verso l’addio il protagonista Terence Hill. "Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma" ha spiegato di recente il figlio dell'attore che così ha confermato che il padre lascerà la serie ambientata in Umbria dopo ben 12 anni. Una vera rivoluzione nel cast della popolare fiction che, oltre a prevedere il ritorno di Flavio Insinna, comprende anche la new entry Raoul Bova, non quale sostituto del sacerdote più famoso della tv, ma comunque come figura importante nel prosieguo del racconto.

Quando le voci della sostituzione di Don Matteo-Terence Hill si erano fatte insistenti, Nino Frassica, suo storico partner nel ruolo del maresciallo Nino Cecchini, aveva fatto sapere con una battutina bella assestata che "Don Matteo è Terence Hill, Terence Hill è Don Matteo", generando una discussione social molto vivace che adesso si ripresenta con l’ultimo annuncio. "I 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo! Al loro posto new entry Aldo Giovanni e Giacomo (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno)" ha scritto, infatti, il comico su Facebook, allegando la novità alle foto dei comici e dei tre attori raccontati come fuori dalla serie tv.

Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo? Il retroscena

La comunicazione resa da Nino Frassica ha iniziato a far discutere ancora i fan della serie tv, scontenti per l’ennesimo colpo di scena che, tuttavia, ricalca solo la proverbiale ironia del comico. Il sito Cronaka12, infatti, ha contattato fonti interne alla produzione che hanno assicurato che gli appuntati della Caserma dei Carabinieri di Spoleto Gianni Barba interpretato da Francesco Castiglioni, Pietro Ghisoni interpretato da Pietro Pinelli e Romeo Zappavigna messo in scena da Domenico Pinelli sono confermatissimi. Aldo, Giovanni e Giacomo entreranno nel set di Don Matteo, e nello specifico nella lavorazione in corso a Formello, ma faranno una sorta di cameo in una sola puntata, per quanto non sia da escludere che la loro presenza possa trasformarsi nel tempo in qualcosa di più.