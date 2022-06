Don Matteo 12, le anticipazioni della prima puntata

Giovedì 2 giugno, dalle 21.25, Rai 1 propone le repliche della dodicesima stagione di Don Matteo. Dopo l’ottimo successo dell’edizione numero 13, rivediamo Terence Hill alle prese con complicati casi da sbrogliare, il matrimonio (naufragato) di Marco e Anna e una delicata faccenda familiare. Leggiamo le anticipazione della puntata.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 2 giugno

Il primo episodio della dodicesima stagione di Don Matteo ha come titolo “Non avrai altro Dio all'infuori di me”. A Spoleto fervono i preparativi per le nozze fra Anna e Marco. Ma una notizia arriva a scombinare le carte: la donna ha ricevuto un incarico di lavoro all'ambasciata di Islamabad e deve decidere il da farsi. Deluso perché all'oscuro di tutto, l'uomo va a letto con la procuratrice capo Santonastasi. Nardi confida l'accaduto alla Olivieri il giorno del matrimonio e lei lo pianta sull'altare. Nel frattempo un ragazzo di nome Jordi rapisce il figlio (malato di cuore) di un chirurgo, incaricato proprio dalla madre del bambino, Valeria. L'intenzione della donna è quella di salvare il figlio da un'operazione che il marito vuole sperimentare sul piccolo. Ma la donna viene misteriosamente trovata morta. Nel frattempo qualcuno spara a Don Matteo. Il parroco ne esce sano e salvo, ma chi è stato a tentare di ucciderlo, e perché lo ha fatto?

Dove vedere la prima puntata di Don Matteo 12 (giovedì 2 giugno)

La prima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo va in onda giovedì 2 giugno alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della dodicesima stagione sono inoltre disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.