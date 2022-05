Don Matteo 13, le anticipazioni della nona (e penultima) puntata

Martedì 24 maggio va in onda il nono e penultimo appuntamento settimanale di Don Matteo 13, come di consueto alle 21.25 su Rai 1. Al centro della puntata dal titolo “Il coraggio di credere” c’è la piccola Ines, ospite per qualche giorno di Anna. Nel frattempo la salute di Greta peggiora. Scopriamo le anticipazioni di questo episodio.

Le anticipazioni dell’episodio di martedì 24 (13x09)

Ultimi scampoli stagionali per la tredicesima stagione di Don Matteo. Rai 1 ripropone un doppio appuntamento settimanale, con le ultime due puntate previste per il 24 e il 26 maggio. Si comincia martedì 24 con l’episodio dal titolo “Il coraggio di credere”. Mentre Don Massimo continua a prendere confidenza con la comunità di Spoleto, le giornate di Anna vengono travolte dalla piccola Ines: a causa di una emergenza la bambina è ospitata proprio dalla Olivieri. Al contempo Ines si coalizza con Cecchini e Marco per una operazione segreta della quale Anna resta all’oscuro. Clima molto più teso e serio quello respirato da Greta: la sua salute peggiora a vista d’occhio e Federico è sull’orlo della disperazione. L’ultima puntata stagionale è prevista per giovedì 26 e promette inaspettate rivelazioni su Don Massimo.

Dove vedere la nona puntata di Don Matteo 13 (martedì 24 maggio)

La nona puntata di Don Matteo 13 va in onda martedì 24 maggio in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della tredicesima stagione sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.