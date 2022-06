Don Matteo 12, le anticipazioni della quarta puntata (23 giugno 2022)

Giovedì 23 giugno va in onda su Rai 1 (dalle 21.25) il quarto appuntamento con Don Matteo 12. Natalina viene pedinata da uno sconosciuto che afferma di chiamarsi Manlio e di essere suo padre. L’uomo nasconde però diversi scheletri nell’armadio. Intanto il rapporto tra Anna e Sergio si intensifica e Assuntina, di ritorno da Parigi, deve comunicare a Cecchini di essere in dolce attesa. Di seguito la trama dell’episodio.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 23 giugno

Il titolo della quarta puntata della dodicesima stagione di Don Matteo 12 è “Onora il padre e la madre”. Natalina è turbata perché si accorge di essere stata seguita da un misterioso uomo. Dopo essere stata in caserma per denunciare l'accaduto, l'uomo si ripresenta in canonica, affermando di chiamarsi Manlio e di essere suo padre. Intanto una parrocchiana di nome Elvira viene a sapere che suo padre, il notaio De Cumis, è stato ucciso. Per l'accaduto viene accusato proprio Manlio.

Fiduciosa della sua innocenza, Natalina mente ai Carabinieri e fornisce un alibi all'uomo. Manli però nasconde più di un segreto e, mediante alcune indagini di Don Matteo con la stessa Natalina, si scoprirà la sua attività da truffatore. Di ritorno da Parigi, Assuntina deve comunicare a Cecchini di essere incinta. Ma, a sorpresa, il figlio non è di Romeo. Anna nel frattempo stringe un rapporto sempre più intimo con Sergio, tanto da provocare la gelosia di Marco.

Dove vedere la quarta puntata di Don Matteo 12 (giovedì 23 giugno)

La quarta puntata della dodicesima stagione di Don Matteo va in onda giovedì 23 giugno alle 21:25 su Rai 1. L’episodio è inoltre disponibile anche in live streaming e on demand sul portale RaiPlay.