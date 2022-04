Don Matteo 13, le anticipazioni della terza puntata

La fiction Don Matteo 13 continua a mietere successo: il pubblico ha risposto con favore alle prime puntate della tredicesima stagione della serie. E come sempre le vicende del parroco più famoso della televisione italiana sono capaci di unire spettatori di tutte le età. Nella seconda puntata di questa stagione abbiamo assistito alla storia di Federico, un ragazzo scontroso e ingiustamente accusato di omicidio: l’intuito di Don Matteo è stato provvidenziale per la risoluzione del caso. Il prossimo episodio in onda giovedì 14 aprile, come di consueto nel prime time di Rai 1, ha come titolo "Il sacrificio della regina".

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 14 aprile: “Il sacrificio della regina”

Le terza puntata della tredicesima stagione di Don Matteo ha come sfondo un anomalo scenario: una finale di un torneo di scacchi, tenuta per l’occasione a Spoleto. La campionessa della disciplina è la giovane Olga Valon. Adottata a distanza da Natalina, che tempo prima le aveva dato l’opportunità di venire in Italia, la ragazza scompare a torneo appena concluso. Riusciranno Don Matteo e i suoi amici a fare luce sul caso? Nella puntata in onda giovedì 14 aprile assisteremo inoltre all’evoluzione del rapporto tra Marco e Anna: ancora innamorato della ragazza, l’uomo verrà aiutato da Valentina e Cecchini, goffi ma di buon cuore, a riconquistare il suo amore. Infine, Federico verrà a conoscenza di un segreto riguardante il passato di Greta.

Dove vedere la terza puntata di Don Matteo 13 (giovedì 14 aprile)

Don Matteo va in onda giovedì 14 aprile in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction sono disponibili anche in streaming - live e on demand - su RaiPlay.