Don Matteo 12, le anticipazioni della terza puntata

Giovedì 16 giugno, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la replica del terzo episodio della dodicesima stagione di Don Matteo: “Ricordati di santificare le feste”. Giulio Tommasi torna a Spoleto, ma viene misteriosamente aggredito; qualcuno prova ad uccidere una ragazza di nome Lara, incinta. Ma forse i due episodi hanno un legame. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 16 giugno

Di ritorno a Spoleto in occasione della Pasqua, Giulio Tommasi viene aggredito, in presenza di Lia e del piccolo Antonio. Risvegliatosi in ospedale, sembra aver perso la memoria - anche se in via transitoria - e dice di essere fidanzato con Bianca Venezia, e di essere ancora il capitano della caserma di Spoleto. Inizialmente coloro che lo circondano provano ad assecondarlo, ma la memoria provocherà fraintendimenti non sempre facili da frenare. Questa vicenda fa emergere un'ulteriore storia: il caso di Lara, una giovane incinta trovata priva di sensi: del tentato omicidio viene indagata sua madre, Agata, direttrice dell'albergo gestito da Bernardo De Seta, ma malata di Alzheimer.

Successivamente si scopre che tra l'aggressione a Giulio e la storia di Lara vi è una connessione. Intanto Anna scopre che Sergio è coinvolto nei furti di alcuni motorini della zona e tenta di parlargli, ma lui rifiuta il suo aiuto. Risvegliatasi dal coma, Lara dà alla luce una bambina e poco dopo racconta che di avere scoperto gli affari sporchi di De Seta e che l'uomo, temendo una denuncia, l'aveva aggredita.

Dove vedere la seconda puntata di Don Matteo 12

La terza puntata della dodicesima stagione di Don Matteo va in onda giovedì 16 giugno alle 21:25 su Rai 1. L’episodio è inoltre disponibile anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.