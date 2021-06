Don Matteo, Raoul Bova al posto di Terence Hill? L’attore rompe il silenzio

L'attore commenta per la prima volta la notizia che lo indica come pronto a sostituire il collega nella fortunata serie tv Rai in cui è protagonista da 12 anni

Ha creato particolare clamore l’indiscrezione secondo cui Raoul Bova subentrerà nella fortunata fiction Rai ‘Don Matteo’ per sostituire Terence Hill che da 12 anni ricopre il ruolo di sacerdote amatissimo dai fedeli telespettatori. "Tra le novità di questa nuova stagione anche Raoul Bova nei panni di un sacerdote al suo primo incarico" aveva fatto sapere la produzione della serie tv con un comunicato volto a ufficializzare l’ingresso dell’attore, ma comunque criptico sull’effettivo cambio di guardia tra i due interpreti che comunque, almeno all’inizio, reciteranno insieme nella 13esima stagione in partenza in autunno.

Adesso a parlare è proprio lui, Raoul Bova, per la prima volta interpellato sull’argomento e pronto a dare qualche indicazione sul suo ingresso nella fiction.

Don Matteo, parla Raoul Bova: "L’idea è di omaggiare Terence Hill"

Raggiunto da Vanity Fair mentre era a Monte Carlo al Film Festival de la Comédie, Raoul Bova ha commentato le notizie sulla sua entrata nel cast di ‘Don Matteo 13’ le cui riprese sono già iniziate a Spoleto. "Non possiamo ancora dire molto" ha spiegato: "Gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo, l’idea è omaggiare Terence Hill entrando in punta di piedi e stando ben attenti alla sensibilità di tutti gli spettatori".

Cucite, dunque, almeno per ora, restano le bocche in merito alla possibilità di una definitiva sostituzione dell’attore protagonista della fiction, negli anni entrato nel cuore dei fan e anche dei colleghi. Infatti: "Terence HIll è Don Matteo e Don Matteo è Terence Hill" ha twittato Nino Frassica, storica spalla di Don Matteo, collezionando migliaia di like che lasciano intendere come la staffetta tra i due attori stia suscitando qualche perplessità, forse non solo tra gli spettatori.