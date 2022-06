Don Matteo 12, le anticipazioni della quinta puntata (30 giugno 2022)

Giovedì 30 giugno va in onda alle 21.25 su Rai 1 (dalle 21.25) la quinta puntata di Don Matteo 12. Don Matteo investe una ragazza ucraina di nome Nada. Al risveglio la donna dice che qualcuno ha rapito suo figlio: emergerà una brutta storia di adozioni clandestine. Intanto Anna fa credere alla cugina di essere fidanzata con Sergio. Di seguito la trama dell’episodio.



Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 30 giugno

Il titolo della quinta puntata della dodicesima stagione è “Non uccidere”. Misteriosamente in fuga, una ragazza ucraina di nome Nada viene investita da Don Matteo. Portata in ospedale, i dottori dicono che la sua ferita alla testa non è dovuta all'incidente. Quando la donna si risveglia afferma che qualcuno ha rapito suo figlio Yuri. Successivamente entra in scena la figura di Oksana, suocera di Nada, che aveva trovato un lavoro a Nada presso l'azienda di Attilio Sacchi. Il figlio di quest'ultimo, Emilio, e un'associazione di adozioni clandestine sono tra i protagonisti di una storia losca. Intanto, nel prepararsi per il matrimonio della cugina Elisabetta, Anna le fa credere di essersi fidanzata con Sergio. Una sera Marco vede Anna e Sergio in atteggiamenti affettuosi e, con rammarico, crede che tra i due possa realmente esserci più di un’amicizia

Dove vedere la quarta puntata di Don Matteo 12 (giovedì 30 giugno)

La quinta puntata della dodicesima stagione di Don Matteo va in onda giovedì 30 giugno alle 21:25 su Rai 1. L’episodio è inoltre disponibile anche in live streaming e on demand sul portale RaiPlay.