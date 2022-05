Don Matteo 13, le anticipazioni dell'ultima puntata (26 maggio 2022)

Giovedì 26 maggio va in onda il decimo e ultimo appuntamento di Don Matteo 13, alle 21.25 su Rai 1. Il titolo della puntata è “Dimenticando Matteo”: Don Massimo intercettato con persone poco raccomandabili. Emerge un sorprendente legame tra il nuovo parroco e l’indimenticato Matteo. Sembra andare a gonfie vele la storia d’amore tra Marco e Valentina, ma il pm ha davvero dimenticato Anna? Scopriamo tutte le anticipazioni dell’episodio.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 26 maggio (13x10)

Ultime battute per la tredicesima stagione di Don Matteo, che verrà ricordata per l’epocale congedo di Terrence Hill e l’entrata in scena di Raoul Bova. Il titolo della puntata in onda giovedì 26 maggio è “Dimenticando Matteo” e segna una importante tappa nell’avvicendamento fra il vecchio e il nuovo parroco. Alcune frequentazioni di Don Massimo insospettiscono la comunità di Spoleto. Anche i carabinieri del luogo intercettano legami con persone poco raccomandabili. Cecchini ha ormai fiducia nel nuovo parroco e nell’episodio viene a galla una sorprendente connessione fra Matteo e Massimo. Spazio, inoltre, per Marco Nardi e Anna Olivieri: il primo sembra ormai fortemente legato a Valentina, la seconda si è dimostrata non indifferente al ritorno di Sergio. Ma è davvero questo il futuro dei due ex fidanzati? Oppure sarà lasciato spazio per un clamoroso ritorno di fiamma? Per scoprire tutto ciò non ci resta che sintonizzarci giovedì, a partire dalle 21.25, su Rai 1 per il gran finale di “Don Matteo 13”.

Dove vedere la nona puntata di Don Matteo 13 (giovedì 26 maggio)

La decima (e ultima) puntata di Don Matteo 13 va in onda giovedì 26 maggio in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della tredicesima stagione sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.