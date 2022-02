Don’t Forget the Lyrics: il nuovo game show di Gabriele Corsi in onda su NOVE

Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo è il nuovo coinvolgente game show di NOVE condotto da Gabriele Corsi, in onda a partire da oggi tutti i giorni alle 20:30.

Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo: il programma

Gabriele Corsi torna su NOVE con un nuovissimo game show a tema musicale dedicato alle parole dei testi delle canzoni più amate dagli italiani. Don’t Forget the Lyrics andrà in onda – a partire stasera – tutti i giorni alle 20:30 (prendendo il posto di Deal With it) per un totale di 20 episodi.

Il gioco andrà ben oltre il semplice karaoke, con tanti mini-game che testeranno i concorrenti e il pubblico sulla conoscenza delle lyrics delle grandi hit della storia del pop, che sbloccheranno i ricordi di nonni, ragazzi ed eterni giovani. Lo show sarà diviso in tre manche: i due partecipanti con il punteggio più alto al termine delle prime due, si contendono lo scettro di campione nel “duello” finale, con in palio un premio di 5.000 euro in gettoni d’oro.

Chi è il conduttore Gabriele Corsi

Gabriele Corsi sarà il padrone di casa a Don’t Forget the Lyrics. Diventato famoso soprattutto con il gruppo comico del Trio Medusa, lo showman è – grazie al suo carisma e al suo umorismo – oggi uno dei volti televisivi più noti, presentatore, tra gli altri, di programmi come Il contadino cerca moglie e Deal With It – Stai al gioco.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 7 febbraio)

Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo inizia stasera e sarà in onda tutti i giorni alle 20:30 su NOVE, in streaming sul sito ufficiale e on demand su Discovery+.