"Donne oltre il confine" su Real Time: le storie di chi fugge dall'Ucraina

Questa sera Real Time racconta storie di madri coraggiose e di giovani donne che sognano un domani migliore. Realizzato nel corso delle ultime settimane, Donne oltre il confine è un instant-doc scritto e diretto da Francesca Di Stefano con la collaborazione di Jlenia Currò che dona voce a coloro che dalla guerra sono fuggite. L’appuntamento è oggi in prima tv sul canale 31 alle 21:20.

Donne oltre il confine, le anticipazioni

Al di là delle cronache che ascoltiamo quotidianamente e ben oltre le vicende dei politici, ciò che affligge maggiormente della guerra in corso tra Russia e Ucraina sono le stragi di civili alle quali assistiamo impotenti. Il documentario Donne oltre il confine racconta le storie di comuni cittadini ucraini che sono riusciti a fuggire dalla loro terra messa a ferro e fuoco dall’invasione russa, trovando in Italia comprensione e accoglienza. In particolar modo, attraverso l’alternanza d’interviste e materiale documentaristico, le protagoniste di questo documentario sono le donne: nonne, madri, figlie che con forza e determinazione sono giunte in Italia.

Chi sono le protagoniste

Tra le storie di Donne oltre il confine troveremo quella di Anastasia e Alexandra, giovanissime sorelle pattinatrici di velocità a livello agonistico. Grazie all’aiuto della zia le due sono riuscite a conoscere Francesca Lollobrigida (medaglia d'argento e di bronzo ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022) che, con empatia ed entusiasmo, ha aiutato le due ragazze a tornare in pista. La regista Francesca Di Stefano racconterà anche l’odissea a lieto fine di Yulia, una 31enne ucraina che - al nono mese di gravidanza - ha guidato per 24 ore da Ternopil a Milano dove ha poi dato alla luce la piccola Nikole; la storia d’accoglienza di Antonello e Yulyia, che a Bari hanno aperto le porte della loro casa a 8 persone in fuga dalla guerra; e l’iniziativa di Ruslana, in Italia da 25 anni, che a Caserta ha trasformato il suo ristorante/bed and breakfast in un vero e proprio centro di accoglienza che aiuta decine di donne e bambini fuggiti delle atrocità della guerra.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 10 aprile)

Donne oltre il confine va in onda questa sera su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre). Il documentario sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma discovery+ per tutti gli abbonati al servizio.