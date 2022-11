Dopo il matrimonio, stasera in tv: trama, cast e anticipazioni del film

Oggi, domenica 27 novembre, Canale 5 trasmette in prima serata un lungometraggio interpretato da Julianne Moore e Michele Williams. Una missionaria viene convocata, dall’India, da una ricca imprenditrice a New York. Inizia, in quel momento, un melò fatto di segreti provenienti da un passato lontano e di un futuro tutto da scrivere.

Dopo il matrimonio, le anticipazioni

Isabel è una missionaria, nonché cofondatrice di un orfanotrofio. Dall’India si reca a New York, dove è stata chiamata da una ricca imprenditrice di nome Theresa Young. La figlia di quest’ultima, Grace, è in procinto di sposarsi e, durante il primo colloquio, la ricca donna invita Isabel al matrimonio. Durante il lieto evento la missionaria scopre non solo che il marito di Theresa è Oscar, un suo ex, ma che Grace è in realtà sua figlia (i due l’avevano anni prima data in adozione, di comune accordo). Frastornata, Isabel riceve pressioni da parte di Therese, che la incita a conoscere meglio Grace e a riallacciare i rapporti con Oscar. Ma cosa nasconde il piano di Therese? E Isabel è disposta a cambiare radicalmente la sua vita?

Datato 2019, “Dopo il matrimonio” è il remake statunitense dell’omonimo film danese del 2016 diretto da Susanne Bier e interpretato da Mads Mikkelsen.

Diretto e adattato da Bart Freundlich, la struttura riprende di pari passo quella del film danese, ma con un significativo cambiamento: laddove l’imprenditore e il missionario erano uomini, qui le figure principali sono diventate femminili.

Trasmesso da Canale 5 in prima serata, “Dopo il matrimonio” è un melodramma che poggia molto della sua essenza nelle due attrici protagoniste: Julianne Moore (nel ruolo di Theresa) e Michelle Williams (che interpreta la missionaria Isabel). A completare il cast troviamo Billy Crudyp (Oscar), Abby Quinn (Grace), Will Chase, Alex Esola.

Dove vedere “Dopo il matrimonio” (27 novembre 2022)

Il film “Dopo il matrimonio” va in onda domenica 27 novembre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25. Inoltre è visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.