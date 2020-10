Dora Moroni a 'Storia Italiane' racconta l'incidente con Corrado: Eleonora Daniele si commuove

È intervenuta in collegamento nell'ultima parte della puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, Dora Moroni, storica valletta di Corrado nella prima edizione di Domenica In, risalente al 1976. Ospitata da Eleonora Daniele - parlando di come un evento inatteso possa cambiare totalmente la vita e la carriera di un artista - ha ripercorso il terribile incidente nel quale è rimasta coinvolta con Corrado, avvenuto sull'autostrada Roma-Civitavecchia, all'altezza di Cerveteri, due anni dopo il suo esordio in tv.

"Da quel giorno la mia vita è cambiata totalmente, è come se fossi diventata un'altra persona. A causa delle lesioni riportate ho sempre avuto problemi nel linguaggio e nei movimenti" ha dichiarato. "Subito dopo l'incidente non riuscivo a parlare e non potevo camminare. All'improvviso era tutto diverso per me". Durante il collegamento con Storie Italiane Dora ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe tanto tornare a lavorare, ma come potrei fare? Non sono in grado di fare neppure un discorso lungo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alda D'Eusanio parla del suo incidente:" Sono una miracolata"

Ascoltando il suo racconto Eleonora Daniele si è commossa, come Alda D'Eusanio, presente in studio, che ha ricordato il suo di incidente, avvenuto nel 2012 a Roma, quando uno scooter l'ha travolta su corso Vittorio Emanuele. "Sono stata a lungo in coma e ho trascorso mesi in ospedale. Al mio risveglio non riuscivo più a parlare come prima. Sono una miracolata" ha ricordato Alda, mandando un abbraccio in segno di vicinanza a Dora Moroni.