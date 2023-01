Dove è girato Il Paradiso delle signore? Le location

Soap opera italiana dei pomeriggi di Rai 1, "Il Paradiso delle Signore" vanta un alto numero di irriducibili appassionati. Ambientata nel corso degli anni '60 (ma la narrazione era partita dai '50), la storia si svolge a Milano. Ma dove viene girata? Quali sono le location? Scopriamolo insieme.

Dove è girato Il Paradiso delle signore

Il successo della soap opera di Rai 1 “Il Paradiso delle signore” è sotto gli occhi di tutti. Nata come serie televisiva trasmesse in prima serata, a partire dalla terza stagione si è tramutata in una soap opera: una messa in onda quotidiana che ha permesso a questo progetto di guadagnarsi una ricca schiera di irriducibili appassionati.

Una delle carte vincenti di questo lavoro è l’ambientazione: se le prime stagioni si collocavano nell’Italia degli anni ’50, proprio durante la terza siamo approdati negli anni ’60. Un decennio particolarmente emblematico, che segna per il nostro paese il momento dell’epocale “Boom economico”, dopo i tempi bui post-bellici. Non è certo un caso che ideatori e produttori abbiano scelto Milano come luogo di ambientazione per la soap: non soltanto una delle più importanti città italiane, ma luogo simbolo della moda e, in assoluto, di prosperità economica e industriale.

Nel corso degli anni abbiamo visto in più di un'occasione dei luoghi simbolo di Milano: piazza Duomo, innanzitutto, ma anche i Navigli, il Teatro alla Scala e la Galleria Vittorio Emanuele. “Il Paradiso delle signore” è però girato prevalentemente in interni, a partire dal negozio che dà il titolo alla soap, dichiaratamente ispirato a La Rinascente di Piazza Duomo a Milano.

Ebbene, gli interni della soap non sono semplicemente ambienti ricostruiti, ma il tutto è stato ricostruito e girato in gran parte a Roma. In principio erano in realtà gli studi di Torino i luoghi prescelti per le riprese, ma dalla terza stagione la troupe si è spostata a Roma, presso gli Studi Videa. Dal magazzino al bar fino alle case dei vari protagonisti, “Il Paradiso delle signore” ha trovato la propria Milano nella Capitale.

Dove vedere Il Paradiso delle signore

Le puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.