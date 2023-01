Dove vedere Il Paradiso delle Signore in replica e in streaming

In onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, la soap opera di casa nostra “Il Paradiso delle signore” è un appuntamento quotidiano al quale tanti spettatori non rinuncerebbero mai. Eppure può capitare di perdere una puntata o, semplicemente, di non avere un televisore per vederla. Ma niente paura: leggiamo quali sono i metodi alternativi per assistere alle vicende sentimentali e professionali dei vari personaggi che popolano la serie.

Il Paradiso delle signore: dove vederlo in replica e in streaming

Tra le più amate soap opera di produzione italiana, "Il Paradiso delle signore" vanta un fedelissimo pubblico che non perderebbe per nulla al mondo le vicende sentimentali e professionali dei tanti personaggi che allietano dal lunedì al venerdì i pomeriggi di Rai 1. L'orario di riferimento è quello delle 15.55, ma data la programmazione che conosce poche pause, a tutti può capitare di perdere un episodio della serie. O, semplicemente, è possibile che non si disponga di un televisore per immergersi nelle storie delle "Veneri".

In tali casi è dunque tutto perduto? Niente paura: esistono vari metodi per rimediare agli inconvenienti del caso e vedere - o anche rivedere - una puntata della vostra serie televisiva preferita. Partiamo proprio dal piccolo schermo: Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) trasmette il sabato, in replica, tutte le cinque puntate della settimana de "Il Paradiso delle Signore". Delle vere e proprie maratone, che hanno inizio alle 16.00 circa e si concludono alle 19.25.

Se non si dispone di un televisore o se, semplicemente, si ha voglia o necessità di recuperare una o più puntate in streaming (che sia da Pc, da Smartphone o da Tablet) a venirci in soccorso è la piattaforma RaiPlay. Il menu navigazione è piuttosto intuitivo. In prima battuta è necessario recarsi sul sito https://www.raiplay.it/. Per raggiungere le puntate de "Il Paradiso delle Signore" è sufficiente usufruire della sezione "ricerca" (in alto a destra) e digitare il nome del programma. I risultati rimandano dunque alla lista delle ultime puntate della soap trasmesse da Rai 1. In alternativa si può cliccare sul menù situato in alto a destra e navigare all'interno del sito sia mediante la voce "catalogo" (optando poi in questo specifico caso per la categoria "fiction") oppure scegliere la voce "canali tv" e, successivamente, "Guida tv/Replay"; in quest'ultimo caso basterà scegliere il giorno e il canale che state cercando, navigando nel palinsesto di riferimento. Generalmente RaiPlay tiene in catalogo un proprio prodotto per una settimana, a partire dal giorno della messa in onda ma può capitare, in più casi, che mantenga una propria offerta in catalogo per molto più tempo.