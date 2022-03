Dove vedere Italia’s Got Talent 2022, streaming e diretta tv: Sky, NOW e in chiaro

Italia’s Got Talent torna alla ricerca dei migliori talenti del nostro paese con la dodicesima imperdibile edizione. Alla conduzione la confermatissima Lodovica Comello, padrona di casa dal 2016; alla giuria Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e la grande novità Elio, pronto a stupirci ogni puntata con le sue improbabili acconciature. Sul palco, ogni puntata tantissime spettacolari esibizioni; il miglior performer conquisterà un posto alla grande finale live del 23 marzo. Ma dove vedere Italia’s Got Talent in televisione? Scopriamo insieme come seguire il programma di Sky Uno in diretta televisiva, in streaming e on demand.

In tv

Italia’s Got Talent 2022 va in onda ogni mercoledì su Sky Uno (canale 108 del decoder Sky, 455 del digitale terrestre) a partire dalle 21:15. Le repliche sono disponibili in chiaro il martedì sera successivo su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle 21:30.

Streaming live e on demand

Lo show è disponibile anche in streaming e on demand in qualsiasi momento sulla piattaforma SkyGo e su NOW per tutti gli abbonati al servizio – anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea. Le repliche in chiaro di TV8 saranno in live streaming sul sito ufficiale del canale.