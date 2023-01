Dove vedere Terra amara in replica e in streaming

La soap opera turca "Terra amara" è diventata nel corso degli ultimi mesi una solida realtà di Canale 5. Protagonista del day time della rete, ha guadagnato un folto numero di spettatori che, giorno dopo giorno, seguono le disavventure di Zuleyha, Yilmaz e Demir. E nel caso qualcuno dovesse perdersi un episodio della serie? Non c'è da preoccuparsi perché sarà comunque recuperabile: vediamo come.

Terra amara: dove vederlo in replica e in streaming

Cominciata in Italia lo scorso luglio, la messa in onda su Canale 5 della soap opera di produzione turca "Terra amara" ha attirato in poco tempo l'attenzione del pubblico italiano. La rete ha acquistato questo prodotto memore del successo di altre soap turche (vedi "DayDreamer - Le ali del sogno"), ma la scommessa è andata addirittura oltre le buone aspettative. Le vicende degli innamorati in fuga Zuleyha e Yilmaz hanno attirato l'attenzione di tanti spettatori e "Terra amara" è diventato un must pomeridiano della rete, grazie alla sua fitta trama di vicende e colpi di scena narrativi.

Sono tanti, dunque, i telespettatori di Canale 5 che trovano nel triangolo sentimentale formato da Zuleyha, Yilmaz e Demir una visione alla quale non rinuncerebbero tanto facilmente. Il day time, però, è un'arma a doppio taglio perchè a tutti e per svariate ragioni può capitare di perdere un appuntamento con la propria soap preferita. Per fortuna le reti di riferimento vengono incontro ai telespettatori, permettendo il recupero - o, perchè no, la revisione - delle puntate lasciate per strada.

La soluzione al problema risponde al nome di Mediaset Infinity. La piattaforma è accessibile da tutti i dispositivi: smart tv, pc, smartphone, tablet, Smart TV, e lettori vari per lo streaming. Da pc bisogna innanzitutto fare accesso al sito https://mediasetinfinity.mediaset.it/. A questo punto è sufficiente utilizzare la funzione "cerca" (icona della lente d'ingrandimento, in alto a destra) e digitare il nome della soap: comparirà dunque la lista degli ultimi episodi trasmessi. In alternativa si può cliccare sulla voce "dirette tv" e, successivamente, "guide tv". A quel punto si può navigare nel palinsesto degli ultimi giorni per canali e fasce orarie. Ricordiamo che Mediaset Infinity è solita tenere in catalogo un proprio prodotto per una settimana, a partire dal giorno della messa in onda.