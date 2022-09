Come vedere X Factor in chiaro e in streaming

In onda a partire dal 15 settembre 2022, la sedicesima edizione di X Factor 2022 è, ancora una volta, trasmessa in prima visione tv su Sky. Ma tutti coloro che non sono abbonati alla piattaforma televisiva, possono comunque seguire il talent. Leggiamo in che modo è possibile vedere il programma in chiaro.

Come e quando vedere le puntate di X Factor in chiaro

Giovedì 15 settembre è iniziata la sedicesima edizione di X Factor, celebre talent che ha visto quest’anno una piccola grande rivoluzione: una nuova conduttrice come la cantautrice Francesca Michielin; un quartetto di giudici rivoluzionato e composto da Fedez, Dargen D'Amico, Rkomi e Ambra Angiolini; una nuova fase, ribattezzata Last Call, che precede l’inizio vero e proprio della gara; e il ritorno di tutto il pubblico in studio, capace di donare passione e ulteriori emozioni. Come gli spettatori ben sanno, X Factor va in onda in prima tv il giovedì su Sky alle 21.15, su Sky Go in versione on demand e su Now tv per gli abbonati al servizio. Ma dove e quando vedere in chiaro le puntate di X Factor?

Innanzitutto è bene rassicurare tutti telespettatori che non possiedono l’abbonamento alle piattaforme a pagamento: anche quest’anno Tv8 viene loro in soccorso.

Tutte le puntate di X Factor vengono trasmesse il mercoledì su Tv8 alle 21.30. Gli episodi sono dunque visibili in chiaro cinque giorni dopo la prima messa in onda, a partire dal 21 settembre.

La finale è però in simulcast, dunque visibile in contemporanea su Sky e su Tv8.