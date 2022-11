Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli, stasera su Real Time: le anticipazioni

In onda su Real Time il sabato in prima serata, “Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli” è un programma che vede una famosa dermatologa alle prese con pazienti con problemi seri e spesso invalidanti; aiutandoli con adeguate (e a volte complesse) cure. Leggiamo qualcosa in più su questa trasmissione.

Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli: le anticipazioni

"Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli " è un reality di produzione statunitense che ha come assoluta protagonista la Dottoressa Sandra Lee, dermatologa di grande fama. Nata a New York da genitori cinesi, ha seguito le orme del padre, a sua volta stimato dermatologo.

Dal 2010, anno dei primi video caricati su Youtube, ad oggi la Lee ha visto accrescere la sua popolarità e, tra lo show trasmesso in Italia su Real Time, il seguito social e la sua linea di prodotti per curare la pelle, svolge un ampio e remunerativo lavoro.

Nel programma, trasmesso in patria dal canale RLC, si occupa di pazienti che hanno il più delle volte seri disturbi alla pelle, toccando talvolta parti del viso ben esposte. Il luogo che vediamo sullo schermo è la sua clinica di Inland Empire ad Upland (California).

Gli episodi in onda oggi 26 novembre in prima serata su Real Time, vedono il ritorno di Roger, che si presenta in clinica con delle grandi escrescenze sul viso. Successivamente i bozzoli che gli si presentano sprigionano molto pus, fenomeno che attira gli insetti.

Christine è invece sconsolata perché il bozzolo sulla spalla le sta procurando molti patimenti.

Altri protagonisti della serata sono Reginald, con una protuberanza preoccupante sulla schiena, Juan, con invadenti foruncoli sul collo, e Che’Re, che ha un bozzolo in pieno volto.

Dove vedere “Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli” (26 novembre 2022)

“Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli” va in onda oggi, 26 novembre, dalle 21.30 su Real Time (canale 31). Le puntate del programma sono inoltre visibili on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio