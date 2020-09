La drag queen Peperita cade e si ritira da Bake Off Italia: “Ginocchio lussato”

Si è interrotta praticamente subito l’esperienza nell’ottava edizione di Bake Off Italia di Peperita, la drag queen concorrente dello show culinario di Real Time iniziato ieri, venerdì 4 settembre. L’aspirante pasticcere 37enne è scivolato su una pietra mentre correva, provocando la lussazione del ginocchio che è costato 35 giorni di convalescenza e il ritiro dalla gara.

“Ebbenne si come scritto in vari post ho iniziato con il botto, capita”, ha scritto Peperita ai fan in un post Instagram che ha mostrato il ginocchio infortunato: “La tensione e l'emozione giocano brutti scherzi col risultato un ginocchio lussato che mi ha lasciato 35 giorni chiuso in casa. L'importante nella vita non è quante volte si cade ma come ci si rialza, ed io mi sono rialzato, forte più di prima…”. Nulla, tuttavia, pare ancora detto sulla definitività del ritiro dallo show televisivo: “La mia esperienza a bakeoff si è dovuta interrompere? Io al posto vostro resterei sintonizzato.... Peperita non la ferma nessuno, figuriamoci una pietrolina!”, ha aggiunto sibillino aprendo a un nuovo possibile ingresso nella gara.

Un abbraccio stellare a Peperita che purtroppo si ritira dalla sfida di #BakeOffItalia. 😢 pic.twitter.com/iS20bhh4Jc — Real Time (@realtimetvit) September 4, 2020

La nuova edizione di Bake Off Italia

Il talent sulle sfide di pasticceria di Real Time ‘Bake Off Italia’ è in onda tutti i venerdì in prima serata con la sua ottava edizione. Una delle novità è l'ingresso nella giuria di Csaba dalla Zorza, la regina delle buone maniere di ‘Cortesie per gli ospiti’, che affianca il re del cioccolato Ernst Knam, Clelia D'Onofrio, e il giovane pasticcere Damiano Carrara. La conduzione è sempre affidata a Benedetta Parodi. E mentre i forni iniziano a scaldarsi, Bake Off ha annunciato con anticipo quali saranno i 16 concorrenti che si sfideranno ai fornelli.