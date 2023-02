Drag Race Italia 2, tutte le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, 1° febbraio 2023 a partire dalle 21.20, Real Time trasmette in chiaro un nuovo appuntamento del programma "Drag Race Italia 2" . Condotto da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, il talent ci accompagna, tra le altre cose, nel mondo ultra-pop di Lady Gaga.

Drag Race Italia 2 su Real Time: le anticipazioni del 1° febbraio 2023

Dopo l’eliminazione di Panthera Virus e il salvataggio di Gioffrè, le concorrenti ancora in corsa tornano nell’atelier per affrontare nuove e stimolanti sfide, in grado di farle arrivare con la necessaria crescita verso l’ambitissimo titolo di Italia's Next Drag Superstar.

Condotto da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, il programma prevede per ogni puntata vari step, man mano sempre più importanti. Nell’ episodio di oggi, 1° febbraio 2023, si comincia con uno sfrenato "Tuckis Roulant": le concorrenti devono avventurarsi in un lancio dell’anello mentre sono intente a correre sul tapis roulant. A questa mini-sfida segue la prova centrale della serata.

Le concorrenti si confrontano con una delle icone per antonomasia dell'universo LGBT: Lady Gaga. Si esibiscono in un musical dal titolo "Lady Gaga: Il Rusical Non Autorizzato", dedicato alla vita della superstar americana. Ogni partecipante deve dedicarsi ad una precisa fase della carriera di Lady Gaga: ad aiutarle ci sono il coreografo Andrea Attila Felice e Chiara Francini.

Anche la sfilata finale prosegue a suon di musica: il tema è "Dancing Queen" e gli abiti delle concorrenti sono ispirati al mondo della musica. Gli ospiti (e giudici) di questo episodio sono lo stylist Nick Cerioni e il ballerino Vito Coppola.

Dove vedere Drag Race Italia in tv e in streaming (1° febbraio 2023)

La nuova puntata di "Drag Race Italia 2" va in onda per la prima volta in chiaro mercoledì 1° febbraio 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21.20. Gli episodi del programma sono disponibili anche sulla piattaforma discovery +, per gli abbonati al servizio.