Drag Race Italia 2, da stasera in chiaro su Real Time: tutte le anticipazioni

Per la prima volta in chiaro, la seconda edizione di "Drag Race Italia" propone molte conferme (i tre giudici) e qualche novità (il numero di puntate). Scopriamo cosa c'è da sapere sulla versione italiana del coloratissimo format, in onda oggi su Real Time alle 21.20.

Drag Race Italia 2 su Real Time: le anticipazioni

"Drag Race Italia 2" è stato trasmesso a partire dallo scorso su Discovery +, visibile gli abbonati al servizio. Oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, lo show approda finalmente su Real Time, in chiaro e visibile a tutti. Il format trae origine dal programma statunitense "RuPaul's Drag Race", nato nel 2009 e condotto dalla mitica Drag RuPaul.



Ma cosa propone la seconda versione italiana del programma? Innanzitutto, ritroviamo il confermatissimo trio di giudici: Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. La lieta notizia per tutti gli appassionati riguarda il numero di puntate che, da 6, passa ad 8. La gara vede dieci Drag sfidarsi e sfoggiare l'ampio ventaglio delle loro capacità d' intrattenitrici, mediante una serie di combattute sfide.

Alla fine dei giochi avverrà la proclamazione della seconda Italia's Next Drag Superstar. Chi succederà, dunque, alla Drag Elecktra Bionic? Non resta che metterci comodi e immergerci nella gara, che nel primo appuntamento avrà un'ospite d'eccezione: la cantante (ed icona) Patti Pravo.

Dove vedere Drag Race Italia in tv e in streaming (dall'11 gennaio 2023)

La prima puntata di "Drag Race Italia 2" è visibile in chiaro l'11 gennaio 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21.20. Gli episodi del programma sono recuperabili anche sulla piattaforma discovery +, per tutti gli abbonati al servizio.