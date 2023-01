Drag Race Italia 2, stasera in tv la seconda puntata: tutte le anticipazioni

La gara di "Drag Race Italia 2" entra nel vivo: dopo il debutto della scorsa settimana, Real Time trasmette oggi 18 gennaio, a partire dalle 21.20 e per la prima volta in chiaro, il terzo e il quarto episodio di questa edizione. Oltre a condurre e giudicare, Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi ospitano in questo appuntamento Sandra Milo e Alessandra Celentano.

Drag Race Italia 2 su Real Time: le anticipazioni del 18 gennaio 2023

Real Time ha trasmesso in chiaro mercoledì 11 gennaio la prima puntata di "Drag Race Italia 2". Gli episodi "Little Italiy" e "Drag colorata - Drag fortunata" hanno già decretato le prime due eliminazioni: a lasciare l'atelier sono state Narciso e Tanissa Yoncè.



Le aspiranti Italia's Next Drag Superstar entrano nell'atelier nel primo episodo di questa sera, dal titolo "Snatch Game! Tutto può succedere" e devono, innanzitutto, tirare fuori il coraggio e dirsi in faccia qualcosa di cattivo e malizioso, ovviamente con fare scherzoso e spiritoso. Dopo questa mini sfida, arriva quella principale dello "Snatch Game". Ciascuna deve vestire i panni di una celebrità. Ecco la lista dei Vip prescelti: Asia Argento, Barbara d'Urso, Chiara Ferragni, Cristiano Malgioglio, Elenoire Ferruzzi, Jill Cooper, Pamela Prati, Pinguino. L' ospite e giudice dell'episodio è Sandra Milo e il tema della sfilata è "Colpo di Sce...ma", con abiti in grado di trasformarsi a sorpresa. Al termine dell'esibizione verrà eliminata una delle concorrenti.

Nel secondo episodio della serata, "Figlie delle stelle", la mini sfida è dedicata ad un quiz sull'oroscopo, che avviene su di una ruota che aziona una forza centrifuga: le concorrenti faticheranno per restare in piedi. Si passa poi alla sfida principale, che parte con una speciale lettura dei tarocchi: le clienti si riveleranno davvero speciali. Entreranno infatti in scena le concorrenti della prima edizione del programma. Ospite (e giudice) di questo appuntamento è Alessandra Celentano: la severa maestra di "Amici" valuterà la sfilata "Drag Oroscopo", ispirata ai segni zodiacali delle concorrenti. Chi dovrà abbandonare la gara?

Dove vedere Drag Race Italia in tv e in streaming (18 gennaio 2023)

La seconda puntata (terzo e quarto episodio) di "Drag Race Italia 2" va in onda in chiaro il 18 gennaio 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21.20. Gli episodi del programma sono disponibili anche sulla piattaforma discovery +, per tutti gli abbonati al servizio.