Drag Race Italia 2, stasera in tv la terza puntata: tutte le anticipazioni

Oggi, 25 gennaio 2023 a partire dalle 21.20, Real Time trasmette in chiaro la terza puntata del programma "Drag Race Italia 2" . Due episodi condotti da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi che vedono le concorrenti alle prese con temi musicali e sportivi. Ospiti della serata: Nick Cerioni, Vito Coppola e Claudia Gerini.

Drag Race Italia 2 su Real Time: le anticipazioni del 25 gennaio 2023

Le eliminazioni delle aspiranti Italia's Next Drag Superstar rendono, ogni settimana, la tristezza delle concorrenti ancora in gara. Nel corso della precedente puntata Obama e Panthera Virus hanno dovuto lasciare la competizione. A chi toccherà questa volta? Non resta che sintonizzarsi su Real Time per scoprirlo.

Si comincia con un primo episodio dal titolo molto indicativo: "Festival Drag". SI percepisce la voglia delle concorrenti di misurarsi con prove sempre più impegnative e stimolanti. La mini sfida è rappresentata dal gioco ribattezzato "Tuckis Roulant". Si tratta di una corsa su di un tapis roulant che prevede, al contempo, il gioco del lancio dell'anello. Lo scopo è quello di fare il maggior numero di punti possibili e passare alla sfida principale con maggiore calma e vantaggi. Qui le concorrenti si esibiscono nel musical "Lady Gaga: Il Rusical Non Autorizzato", dedicato alla musica e alla storia della star americana. Ogni partecipante deve lavorare su una specifica fase della carriera di Lady Gaga: ad aiutarle sono Chiara Francini e il coreografo Andrea Attila Felice. Sfilata finale, per finire, con il tema "Dancing Queen", con abiti ispirati alla musica. Gli ospiti e giudici di questo episodio sono Nick Cerioni e Vito Coppola.

Il secondo episodio serale ha come titolo "Una Drag nel pallone". Dopo i saluti di Vito Coppola, che augura "buona fortuna" alle concorrenti, queste ultime devono confrontarsi con una mini sfida culinaria. Le aspiranti Italia's Next Drag Superstar vengono bendate e, al buio, assaggiano vari alimenti. A vincere la sfida è colei che indovina il maggior numero di cibi. La prova principale è invece basata su un make-over (truccare e acconciare). A mettersi nelle mani delle concorrenti sono alcuni membri dei Lupi Roma, società calcistica italiana nota per essere LGBT+ friendly. Le concorrenti devono conciare gli ospiti come delle Drag Queen. Da segnalare che questa prova mette in risalto il tema dell'orientamento sessuale - e conseguente coming out - in ambiti sportivi. Il tema della sfilata conclusiva è Drag nello sport: ogni concorrente deve indossare due abiti ognuno dei quali in grado di rappresentare uno sport. La giudice e ospite di questo episodio è Claudia Gerini.

Dove vedere Drag Race Italia in tv e in streaming (25 gennaio 2023)

La terza puntata (quinto e sesto episodio) di "Drag Race Italia 2" va in onda in chiaro mercoledì 25 gennaio 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21.20. Gli episodi del programma sono disponibili anche sulla piattaforma discovery +, per gli abbonati al servizio.