Al via le registrazioni di Drag Race Italia 2: Patty Pravo prima superospite

Le registrazioni di Drag Race Italia 2 sono cominciate da poco. In attesa di vedere lo show, su Discovery + a partire dal prossimo autunno, arrivano news e indiscrezioni: confermata in toto la giuria composta da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, è sbucato fuori il nome del primo ospite della stagione: si tratta della cantante Patty Pravo. Scopriamo le anticipazioni della nuova stagione del programma.

Drag Race Italia 2: anticipazioni, giuria, ospiti

Le riprese della seconda stagione di Drag Race Italia sono cominciate da poco, ma tra indiscrezioni e dichiarazioni è già partito il countdown per la messa in onda. Partiamo innanzitutto dal format e dalla giuria, che restano invariati. Lo show si base sul celebre programma statunitense RuPaul's Drag Race. Alla competizione partecipano delle concorrenti che devono affrontare in tutte le puntate alcune sfide, dedite a mostrare le loro doti di intrattenitrici. Ogni settimana viene eliminata una concorrente; colei che vince la competizione si aggiudica il titolo di Italia's Next Drag Superstar. A giudicare le partecipanti ci sarà anche nella seconda stagione la famosa drag queen (e presentatrice) Priscilla, affiancata dall’attrice Chiara Francini e dal conduttore e Influencer Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo ha da pochi giorni dichiarato: “Abbiamo chiuso la prima puntata di Drag. E’ pazzesca fosse solo per l’ospite”. Grazie a Davide Maggio l’indiscrezione ha preso maggiore forma ed è stata rivelata l’identità del primo superospite: si tratta di Patty Pravo. La grande artista è da sempre una icona del movimento Lgbt e rappresenta un motivo in più per attendere con impazienza Drag Race Italia 2. Anche se non è stata ancora resa nota la data di inizio dello show, con ogni probabilità verrà ricalcato il periodo di messa in onda della prima edizione, trasmessa su Discovery + dal 19 novembre al 23 dicembre 2021; e visibile poi in chiaro su Real Time a partire dal 9 gennaio 2022.

Dove e quando vedere Drag Race Italia 2 in tv e in streaming

La seconda stagione di Drag Race Italia 2 va in onda nel corso del prossimo autunno su Discovery +, per gli abbonati al servizio. Il programma sarà poi successivamente visibile in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).