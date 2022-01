Drag Race Italia: stasera su Real Time la sfida dello Snatch Game

In prima serata su Real Time arriva il quarto episodio di Drag Race Italia, il reality delle più talentuose drag queen italiane. Stasera a partire dalle 21:25 tanti colpi di scena e la famosa sfida dello Snatch Game.

Anticipazioni, prove e ospiti del nuovo episodio

In questa nuova puntata non mancheranno litigi e polemiche, ancora una volta a causa di Enorma, sempre più mal sopportata dalle concorrenti per i suoi comportamenti irregolari. La minisfida della serata consisterà nel truccarsi completamente al buio in dieci minuti. Giudice della prova sarà Michele Magani, senior artist di MAC Cosmetics.

La prova principale sarà invece l’attesissimo Snatch Game, in cui i partecipanti dovranno scegliere una celebrità e impersonarla al meglio per l’intera sfida. Tra i vari VIP vedremo Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Belén Rodriguez e le gemelle Kessler. Per la preparazione della prova ci sarà Vincenzo De Lucia, storico imitatore di Barbara D’Urso. Alla giuria vedremo ospiti illustri come Giancarlo Commare (attore in Skam, Il paradiso delle signore e tante altre serie) e Donatella Rettore, iconica cantante e supporter della comunità LGBTQI+.

Seguirà poi la sfilata a tema “I Favolosi Anni 80” e la sfida finale di playback - con rischio eliminazione - sulle note di “Kobra” di Donatella Rettore.

Drag Race Italia: programma, concorrenti e giudici

Nato dal format di successo di RuPaul, Drag Race è la competizione d’intrattenimento tra le migliori drag queen italiane. Le concorrenti (Ava, Divinity, Enorma, Ivana, Le Riche, Farida, Elecktra e Luquisha) vengono giudicate dalla giuria composta dalla “regina” Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi e vari ospiti. La vincitrice ottiene il titolo di Italia’s Next Drag Superstar.

Dove vederlo stasera in tv e streaming (30 gennaio)

Drag Race Italia è in onda stasera domenica 23 gennaio alle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale.