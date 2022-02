Real Time: stasera il gran finale di Drag Race Italia, ospite Ambra Angiolini

Drag Race Italia giunge al gran finale: stasera su Real Time va in onda il sesto e ultimo episodio del reality delle più talentuose drag italiane. Scopriamo le ultime anticipazioni, le finaliste, gli ospiti e le sfide della serata.

Anticipazioni, prove e ospiti della finale

Farida Kant, Le Riche, Elecktra Bionic e Luquisha Lubamba sono la quattro finaliste, pronte a dare il massimo e giocarsi il tutto per tutto per ottenere il titolo di Italia’s Next Drag Superstar. Per la mini sfida le concorrenti affronteranno il “reading”, ossia la sfida in cui devono “leggersi” a vicenda e dire qualcosa di cattivo ma facendolo in tono scherzoso.

L’ultima prova prima della sfilata finale sarà invece all’insegna della creatività; le drag dovranno cantare ed esibirsi sulla canzone di RuPaul “A little bit of love” con una coreografia inedita ideata con l’istruttore Andra Attila Felice. Per la coreografia di gruppo verranno invitate anche tutte le concorrenti eliminate: rivedremo quindi Divinity, Ivana, Enorma e Ava. Ospite e giudice d’eccezione sarà Ambra Angiolini.

Il tema dell’ultima sfilata sarà “Eleganza Extravaganza”; non mancheranno risate, momenti di commozione e, ovviamente, stravaganza per questa passerella finale. Ultime performance, ultimi costumi, ultimi playback: chi vincerà Drag Race Italia? Chi sarà incoronata Italia’s First Drag Superstar?

Drag Race Italia: format e giudici

Nato dal talent fenomeno di costume internazionale di RuPaul, Drag Race è la competizione tra le più migliori drag queen italiane. Giudici della finalissima saranno i confermatissimi Tommaso Zorzi, Chiara Francini e, naturalmente, la “regina” Priscilla, a cui si aggiungerà l’ospite Ambra Angiolini.

Dove vedere la finale stasera in tv e streaming (domenica 13 febbraio)

L’appuntamento con la finale di Drag Race Italia è stasera alle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale. Tutte le puntate sono disponibili on demand su discovery+.