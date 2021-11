Drag Race Italia, chiusa la pagina Instagram: il duro intervento di Tommaso Zorzi

Il debutto su discovery+ di Drag Race Italia porta con sé inattese conseguenze: l’account Instagram ufficiale del talent show che vede protagoniste otto drag queen è stato chiuso in seguito ad alcune segnalazioni da parte di vari utenti. Tanti sono i telespettatori che stanno lamentando la scelta di escludere dai social un format già apprezzato per la sua originalità dove le concorrenti si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”.

A commentare l’accaduto con poche ma dure parole è stato anche Tommaso Zorzi, giudice del programma. “Sì, hanno segnalato il profilo di Drag Rae e lo hanno chiuso”, ha confermato l’influencer, corredando il pensiero con la colorita espressione “Afammocc a kittamuort” e l’ironica conclusione “Bienvenidos en Italia”.

6 le puntate da 75 minuti, con rilascio settimanale in piattaforma, quelle previste per il programma: ora è tutto da vedere se il social network cambierà idea, ripristinando l’account.

Drag Race Italia, giudici e meccanismo

Prodotto da Ballandi per Discovery Italia, “Drag Race Italia” è il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”. La vincitrice diventerà ambassador MAC Cosmetics per un anno e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.

Tre i giudici che non faranno sconti a nessuna delle concorrenti: la drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, e l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi. In ogni episodio i giudici saranno affiancati da un giudice di puntata che insieme a loro commenterà e valuterà l’esibizione delle drag in gara.

In ogni puntata le otto drag queen, provenienti da tutta Italia, si sfidano in vere e proprie “challenge” in cui sono chiamate a sfoderare talento, carisma, coraggio, eleganza e stravaganza con l’obiettivo di raccogliere i consensi dell’intera giuria. Ironia e creatività con un pizzico di competizione sono, quindi, requisiti imprescindibili con i quali le drag queen lotteranno per rimanere in gara e cercare di arrivare fino in fondo. Alla fine di ogni puntata l’eliminata sarà ospite nel talk “After the race” - disponibile solo su discovery+, tutti i sabati, dal 20 novembre - in cui Tommaso Zorzi rivivrà con la concorrente i momenti più belli e più critici del percorso di Drag Race Italia.