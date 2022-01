Drag Race Italia: stasera su Real Time puntata omaggio a Raffaella Carrà

Su Real Time in prima serata tornano le più talentuose drag queen italiane. Stasera alle 21:25 in onda il terzo episodio di Drag Race Italia “Raffaella, una di noi”, tributo alla regina della televisione italiana Raffaella Carrà.

Drag Race Italia: anticipazioni nuovo episodio (domenica 23 gennaio)

Dopo l’eliminazione di Ivana Vamp alla sfida di lypsync contro Le Riche sulle note di “Comprami” di Viola Valentino, le concorrenti rientrano nell’atelier, pronte per le prossime prove. Nella prima mini sfida dovranno completare un puzzle di Raffaella Carrà pescando i pezzi da una piscina gonfiabile, mentre la prova principale sarà la preparazione di un intero musical dedicato alla cantante. “Raffaella Carrà: il Rusical”, composto appositamente da Stefano Magnanesi, ripercorrerà tutte le epoche della showgirl bolognese, e le drag si esibiranno a coppie sfoggiando i suoi look più iconici. Ospiti della serata Vladimir Luxuria e lo stylist Nick Cerioni; sarà trasmesso anche un video-messaggio di Tiziano Ferro sul contributo che Raffaella Carrà ha dato alla comunità LGBTQI+ italiana.

Drag Race Italia: format e giudici

Basato sullo strepitoso successo statunitense RuPaul’s Drag Race, Drag Race Italia mette alla prova le concorrenti con varie sfide per dimostrare le loro doti d’intrattenimento. Ogni settimana saranno giudicate dalla giuria composta dalla regina Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. La vincitrice si aggiudicherà il titolo di Italia's Next Drag Superstar.

Drag Race Italia: dove vederlo

Drag Race Italia è in onda stasera domenica 23 gennaio su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale. La nuova puntata è in prima serata e inizia alle 21:25.