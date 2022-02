Drag Race Italia: stasera su Real Time semifinale con familiari e conoscenti

In prima serata riparte la gara d’intrattenimento di Drag Race Italia, il reality delle più migliori drag queen italiane. Siamo alla quinta puntata: con la semifinale di oggi si decideranno le partecipanti al gran finale di settimana prossima.

L’appuntamento è su Real Time (canale 31) a partire dalle 21:25

Anticipazioni, prove e ospiti del nuovo episodio

Nelle discussioni all’atelier tengono banco la squalifica di Enorma e l’eliminazione di Divinity di settimana scorsa. Sono ormai solo cinque le concorrenti rimaste in gara, e quattro di loro saranno le finaliste.

La minisfida della serata sarà una divertente variante del gioco dello Scarabeo, in cui si dovranno formare le parole utilizzando le lettere presenti sugli slip della Pit Crew.

Per la sfida principale invece le drag saranno raggiunte in studio da amici, familiari o compagni, e la prova consisterà nel truccare al meglio l’altra persona. Il tema della sfilata successiva sarà “Viva la sposa!”, con le concorrenti che dovranno sfoggiare i propri migliori look da sposa e damigella d’onore, sempre insieme al loro compagno. Le peggiori si sfideranno nella gara di playback sulle note di Heather Parisi.

Ospiti e giudici della puntata saranno Enzo Miccio, storico conduttore di Real Time e wedding planner, e Coco Rebecca Edogamhe, una delle star di “Summertime” su Netflix.

Drag Race Italia: programma, concorrenti e giudici

Nato dal format di successo di RuPaul, Drag Race è la competizione tra le più talentuose drag queen italiane. Sotto gli occhi della giuria composta dalla “regina” Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi e vari ospiti, si giocano un posto finale Ava Hangar, Elecktrica Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba.

Dove vederlo stasera in tv e streaming (domenica 6 febbraio)

Drag Race Italia è in onda stasera alle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale.