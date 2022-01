Chi sono Divinity ed Enorma Jean, eliminate ieri a Drag Race Italia

Ieri in prima serata su Real Time sono tornate a sfidarsi le migliori drag queen italiane nella quarta puntata di Drag Race Italia. L’episodio dello Snatch Game ha visto ben due eliminazioni: Enorma Jean e Divinity hanno dovuto lasciare il programma dopo aver perso i lipsync contro Ava Hangar. Scopriamo com’è andata e chi sono le drag eliminate.

Snatch Game! Tutto può succedere: recap

La minisfida della serata ha messo alla prova le concorrenti nel truccarsi al buio in dieci minuti. Ospite e giudice è stato Michele Magani di MAC Cosmetics, che ha premiato il trucco di Elecktra Bionic.

La sfida principale è stata lo Snatch Game, la prova più attesa della stagione. Le partecipanti hanno dovuto impersonare delle celebrità: abbiamo così visto Francesca Cipriani, Alessandra Celentano, Valeria Marini, Elettera Lamborghini, Belén, le gemelle Kessler e Rita Levi-Montalcini rispondere alle domande di Tommaso Zorzi in divertenti siparietti.

Le polemiche attorno a Enorma Jean per alcune violazioni delle regole hanno portato la regina Priscilla a chiamarla sul palco per una decisiva sfida di playback contro Ava Hangar. Quest’ultima si è aggiudicata la sfida sulle note di “Champion” di RuPaul.

Dopo la sfilata a tema “I Favolosi Anni 80” Ava è tornata al lipsync, questa volta contro Divinity, e ha vinto nuovamente, interpretando il “Kobra” proprio sotto gli occhi della giudice speciale Donatella Rettore.

Chi sono le eliminate Enorma e Divinity

Enorma Jean, nome d’arte per Davide Gatto, è una drag milanese cresciuta nel mondo della moda. Ha lavorato per Aeffe, Versace e Valentino come designer di accessori, e ha anche aperto un piccolo atelier d’alta pelletteria a Milano.

Maurizio Borgato, in arte Divinity, è invece salernitano, vive a Napoli e ha lavorato come parrucchiere. Dopo aver perso il padre a 13 anni e con una madre che faticava ad accettare la sua omosessualità, Maurizio ha detto più volte che il drag gli ha “salvato la vita”, offrendogli la possibilità di intraprendere un percorso fatto di un insieme di arti, compresa la sua amata danza.

Drag Race Italia: dove vederlo

Basato sul successo statunitense di RuPaul’s Drag Race, Drag Race Italia è in onda la domenica in prima serata su Real Time (canale 31) alle 21.25 e in streaming sul sito.