Stop per 'Dritto e Rovescio' e 'Fuori dal coro', sospesa la messa in onda

Lo stop natalizio arriva con largo anticipo per Dritto e Rovescio e Fuori dal coro. Entrambi i programmi di Rete 4 - condotti da Paolo Del Debbio e Mario Giordano - chiudono i battenti il 7 e il 9 dicembre per le consuete ferie di Natale, ma quello che colpisce è anche il rientro tardivo. Come anticipato da TvBlog, infatti, i due talk show torneranno in onda a fine gennaio, esattamente il 25 e il 27.

Una decisione presa da Mediaset in un periodo cruciale: in quelle settimane, infatti, non solo sarà appena entrato in vigore il super green pass, ma ci si avvicinerà all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. I programmi di Del Debbio e Giordano, dunque, bucheranno i due temi caldi, lasciando la strada spianata alla concorrenza, da Piazza Pulita a #Cartabianca e DiMartedì, che dopo la pausa di Natale torneranno in onda dal 13 gennaio su La7 e Raitre.

Discorso diverso anche per gli altri programmi di Rete 4, come Quarta Repubblica - che si fermerà il 6 dicembre per poi tornare il 10 gennaio - e Controcorrente, che dal 19 dicembre riprenderà il 9 gennaio. Una scelta mirata per evitare polemiche in un periodo delicato? Spesso, infatti, Dritto e Rovescio e Fuori dal coro si approcciano in modo "sovranista" a tematiche delicate, scatenando bufere. In questo modo si eviterebbe a priori ogni critica.