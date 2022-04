Drusilla Foer dopo Sanremo: "Perché ho rifiutato il 97% delle proposte televisive"

Ha brillato sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo Drusilla Foer, ma il successo scaturito dall'evento non ha intaccato in alcun modo la propensione a restare lontana da un protagonismo televisivo fine a se stesso. La nobildonna fiorentina, alter ego di Gianluca Gori, tornerà su un palco in qualità di conduttrice dei David di Donatello il prossimo 3 maggio, accanto a Carlo Conti. Nel frattempo, l'artista ha accettato l'invito di Pierlugi Diaco che l'ha voluta come prima ospite del suo programma Ti sento, in onda su Rai2. E proprio nel corso dell'intervista ha spiegato perché ha rifiutato le tantissime offerte di lavoro arrivate dopo il Festival.

"Ho detto no al 97% delle proposte televisive" ha raccontato: "Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me, è chiaro che dopo Sanremo ci sono state alcune cose, non ho avuto nemmeno il tempo, che mi sarebbe piaciuto fare. Ma non ho creduto che fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisivi, a raccontare cosa? Che è andata bene Sanremo?".

Il successo da record Drusilla Foer

Reduce dal successo di Sanremo, Drusilla Foer ha ripreso il tour teatrale di Eleganzissima, il recital scritto e interpretato da lei stessa. Oltre 50 le repliche programmate fino ai primi di aprile in tutta Italia segnate da sold out, e ora si aspettano i 3 concerti-spettacolo “Friends&Orchestra” previsti nella prima metà di maggio a Roma (9), Milano (11) e Firenze, ancora sold out in meno di 24 ore. Drusilla Foer sarà protagonista anche di Eleganzissima Estate, nuovo tour che la vedrà esibirsi in alcuni dei teatri open air e spazi più prestigiosi d’Italia. Il debutto è al Teatro Romano di Fiesole (FI), il 10 luglio.