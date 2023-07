Dynasties - L'avventura della vita: le anticipazioni dei documentari di questa sera

Secondo appuntamento della serie documentaristica targata BBC Natural History Unit: oggi, sabato 8 luglio 2023, a partire dalle 21.20, Rete 4 trasmette due episodi dedicati ad altrettante specie di animali: la serata comincia in compagnia delle tigri e prosegue con i meno noti licaoni. Due avventure dal grande impatto visivo e dal buon ritmo narrativo.

Dynasties: anticipazioni dell'8 luglio

Il primo episodio di questa sera è incentrato sulle tigri. Nella riserva di Bandhavgarh (India), Raj Bhera, una tigre del Bengala femmina, alleva i suoi quattro cuccioli, tra cui la figlia più giovane Biba. Il lavoro per combattere l'habitat naturale, in diminuzione, è duro: altri branchi di tigri reclamano spazio, gli animali notturni cacciano i giovani cuccioli, il caldo e la siccità sono duri da sopportare. Nel corso mesi in cui i giovani cuccioli diventano adolescenti, Solo, la figlia maggiore, deve sostituire la madre assente, mentre i cuccioli devono diffidare di altre tigri. Nel frattempo i piccoli Incontrano per caso il padre, che normalmente vive appartato, ma riconosce i cuccioli. Questi ultimi, giunti all'anno di vita, praticano le abilità di caccia. Ma la stagione dei monsoni incombe e Raj Bherra si infortuna. Fortunatamente viene poi salvata dai funzionari del parco.

Il secondo episodio della serata è dedicato ai licaoni (conosciuti anche con i nomi di "african white dog" o "painted dog"). Nel Mana Pools National Park dello Zimbabwe, Tait è l'anziana matriarca di un branco di licaoni. Il suo branco viene cacciato dal loro territorio da Blacktrip, figlia di Tait, nonchè matriarca di un branco rivale che ha bisogno di più spazio per la loro numerosa famiglia. A causa dell'espansione umana, di leoni e di iene, i territori dei licaoni si sono drasticamente ridotti. Tait conduce la sua famiglia nel territorio di un branco di leoni durante la siccità e con il branco di Blacktip che li segue per otto mesi. Entrambi i branchi accolgono una cucciolata, ma il branco di Blacktip subisce pesanti perdite e lei si ritira nel suo territorio originale. Tait riesce a sopravvivere, vittima di un attacco da parte dei leoni. La figlia di Tait, Tammy, diventa la nuova matriarca e accoglie sette nuovi cuccioli. Stessa sorte tocca anche a Blacktip: le nuove cucciolate riportando pace ed equilibrio tra i licaoni.

Dove vedere Dynasties in tv e in streaming (8 luglio 2023)

La seconda puntata di "Dynasties - L'avventura della vita", va in onda oggi, 8 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4.