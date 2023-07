Dynasties - L'avventura della vita, i documentari sulla natura questa sera in tv

Va in onda oggi, sabato 1° luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, un doppio episodio di "Dynasties", documentari sulla natura targati BBC, in grado di mostrarci, con senso narrativo e immagini di eccezionali forza visiva, la vita di animali in via d'estinzione o comunque vulnerabili. Nella puntata di questa sera si passa dal pinguino imperatore al leone.

Dynasties: anticipazioni del 1° luglio

"Dynasties" è una serie del 2018 di produzione britannica di documentari sulla natura. Nello specifico, in ognuno dei cinque episodi della prima stagione la narrazione è dedicata a uno specifico animale vulnerabile o in via d'estinzione: lo scimpanzè, il pinguino imperatore, il leone, la tigre e il cane selvatico africano. Prodotta dalla BBC Natural History Unit, ogni episodio della serie si conclude con un backstage.

Il primo episodio di questa sera segue le vite e e la lotta per la sopravvivenza dei pinguini imperatore, che tornano in autunno ad Atka Bay e Neumayer-Station III. Vediamo poi la riproduzione, con i maschi che si rannicchiano e guardano le uova per 4 mesi senza mangiare e le femmine che pescano il cibo. A primavera, i neonati devono imparare a stare in piedi e proteggersi dal freddo; e prima dell'età adulta vanno a pescare. Nel dietro le quinte, si vede il gruppo di lavoro del programma intervenuto per salvare un gruppo di pinguini che erano rimasti intrappolati dentro una ripida trincea.

Il secondo episodio della serata racconta la storia di uno speciale viaggio di due anni attraverso una palude della palude del Masai Mara (Kenya). Il gruppo è guidato dalla leonesse Charm e Sienna, dopo che i maschi hanno abbandonato la compagnia. La migrazione annuale è complicata, anche a causa di minacce da parte di tribù locali: l'avvelenamento finisce con l'uccidere più di un esemplare della razza animale. Nella parte finale seguiamo i leoni maschi, dai giovanissimi agli adulti e vediamo venire al mondo due cuccioli, che gettano uno sguardo al futuro. Nel backstage, uno dei figli di Charm riceve cure dai medici locali, purtroppo con scarso successo.

Dove vedere Dynasties in tv e in streaming (1° luglio 2023)

I documentari di "Dynasties - L'avventura della vita", 4 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4 . Gli epidodi sono disponibili per la visione anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.