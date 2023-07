Dynasties - L'avventura della vita, questa sera in tv: le anticipazioni della terza puntata

Oggi, 15 luglio 2023, Rete 4 trasmette il terzo appuntamento con la targata BBC Natural History Unit: oggi, sabato 8 luglio 2023, a partire dalle 21.20, Rete 4 apre la serata con un episodio incentrato su una madre di puma e prosegue con la vità di uno scimpanzè maturo.

Dynasties: anticipazioni del 15 luglio

Il primo episodio della serata è dedicato ai puma. La madre Puma, in una lotta instancabile per assicurare la sopravvivenza della sua stirpe, si trova di fronte a una serie di sfide imponenti. Munita di un istinto materno protettivo, si immerge nella vastità dei territori montani della Patagonia e caccia con abilità, poiché deve garantire il nutrimento per se stessa e per i suoi quattro piccoli cuccioli. Si scontra poi con altre creature per affermarsi nel territorio, sempre in nome della sua famiglia. La mutevole natura, però, mette a dura prova la sua resistenza: deva affrontare tempeste e freddo, anche se mostra un grande spirito di adattamento. Tra le maestose montagne emerge la sua forza e la sua dedizione, riuscendo a proteggere e nutrire i suoi cuccioli e a garantire continuità e futuro alla sua dinastia.

Il secondo episodio in onda stasera su Rete 4 è incentrato sugli scimpanzè. Il protagonista è David, il "maschio alfa" di scimpanzé africano che trascorre la sua esistenza nella foresta senegalese. Ha mantenuto il suo titolo per tre anni consecutivi, ma a causa della deforestazione, di una lunga siccità, della competizione per il trono e per accacapparsi le femmine di scimpanzè, sta gradualmente perdendo la sua leadership. David è stato attaccato da altri maschi adulti, con l'intento di farlo fuori, al punto da lasciarlo in fin di vita. Per fortuna David è poi sopravvissuto all'attacco e, dieci mesi dopo, ha generato un figlio. Durante la postproduzione di questo episodio David ha perso la vita: gli sono state letali alcune ferite riportate, combinate alla sua non più giovane età.

Dove vedere Dynasties in tv e in streaming (15 luglio 2023)

La terza puntata di "Dynasties - L'avventura della vita", va in onda oggi, sabato 15 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.