È morta Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. Simbolo dell cinematografia italiana, ha vinto sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d'Argento e una stella sulla celebra passeggiata delle stelle, la Hollwyood Walk of Fame. È stata diretta dai più grandi registi italiani, da De Sica a Germi, da Monicelli a Soldati, fino a lavorare accanto ai più grandi divi dello star system internazionale come Burt Lancaster, Humphrey Bogart, diretta da John Huston e King Vidor. Lascia un figlio, Andrea, avuto nel 1957 dal medico sloveno Milko ?kofi?, che ha prestato temporaneamente servizio fra i profughi alloggiati a Cinecittà. Aveva anche un nipote, Dimitri, classe 1994.

Le ultime notizie sul conto di Lollobrigida risalgono allo scorso settembre, quando fu ricoverata a causa di una caduta a seguito della quale aveva riportato una frattura scomposta la femore. Incidente che avvenne a due settimane della tornata elettorale del 25 settembre in cui la diva del cinema italiano era candidata a Latina al collegio uninominale del Senato, e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per la lista "Italia sovrana e popolare", che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia.

Negli ultimi tempi il suo patrimonio era gestito da un amministratore di sostegno, nominato dal Tribunale, dopo che il suo assistente personale Andrea Piazzolla è stato indagato per circonvenzione di incapace.

Già quattro anni fa la Lollo era finita in ospedale proprio per un incidente domestico. In quell'occasione l'attrice fu presa in cura dai sanitari del Sant'Eugenio, ospedale a poca distanza dalla sua villa sull'Appia Antica, e dimessa un paio di giorni dopo.