È morto all'improvviso Ludovico Di Meo, storico volto Rai

È morto Ludovico Di Meo, volto del giornalismo italiano e dirigente tv, legato storicamente alla Rai. Si è spento improvvisamente stamattina a Roma, a soli 63 anni. Ex direttore di Rai Due, era impegnato in questi mesi come direttore generale di San Marino RTV da dicembre 2021.

Clase 1959, Di Meo è diventato giornalista professionista nel 1988. Autore di vari programmi, tra cui Uno Mattina (arrivò alla conduzione nel 1997), è stato vicedirettore di Rai1 e del TG2. L’11 settembre 2001 ha condotto l’edizione straordinaria del TG1 per annunciare l’attentato alle Torri Gemelle. Dal 2009 al 2019 è Vice Direttore di Rai 1, dove assume la responsabilità di molte produzioni, tra cui il Festival di Sanremo (2010, 2011 e 2012), “L’Arena”, “Porta a Porta”, “Telethon”, “Overland”, le serate-evento di Alberto Angela (“Stanotte a…”), le rubriche religiose, “Unomattina” e anche della programmazione del day time. Nel 2020 è stato nominato sia direttore di Rai2 sia del settore Cinema e serialità della TV di Stato. A dicembre 2021, in quanto consociata Rai, è arrivato alla direzione generale di San Marino RTV.