"È pronto": il grido interrompe il collegamento a 'Coffee Break', ma è un fake

Lo hanno condiviso un po' tutti, ridendo di quello che a tutta prima sembra uno di quei momenti che di diritto meritano un posto d'onore nella rubrica "il bello della diretta". Ma il video del sedicente virologo che interviene a Coffee Break di La7 e, mentre parla, viene interrotto da una voce fuori campo che gli ricorda urlando che "È pronto", costringendolo ad alzarsi e abbandonare il collegamento, per quanto divertente altro non è che un fake. Uno scherzo realizzato ad arte.

"È pronto": il video (fake) che ha ingannato tutti

Nel video circolato in queste ore sui social, si vedono divisi dalla grafica Alan Friedman e il direttore del Messaggero Massimo Martinelli insieme a un’altra persona, ossia Ruben Coco, musicista e "content creator" molto attivo tra parodie e montaggi satirici. L'illusione è durata abbastanza da trarre in inganno non poche persone, fino a che qualcuno non ha scoperto l'arcano e ha condiviso il video originale, che risale a una puntata di Coffee Break del 14 giugno (come si può vedere dal sito di La7), come pure quello pubblicato dallo stesso Ruben Coco su Instagram.

In tanti sono caduti nella trappola, compresi diversi giornalisti. Davide Piacenza si è "autodenunciato" con ironia: "Fenomenologia del fake comico virale iperrealistico: ci sono quelli che fingono di aver colto fin dall'inizio; quelli che hanno scoperto dopo, come tutti, ma rispondono ovunque col dito alzato; infine chi, come me, è semplicemente caduto come un pollo nel genio di Ruben Coco". Il quale, chiamato in causa dal tag, ha commentato serafico: "Ahaha ci sono cascato anche io".

Il video di Ruben Coco (credit Instagram/ruben_coco_)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Ruben Coco

Classe 1979, originario di Avezzano, in Abruzzo, Ruben Coco è cantautore e pianista. Ha pubblicato diversi album. Nel 2010 ha aperto il concerto di B.B. King all’Auditorio Parco della Musica di Roma. Ha partecipato anche al Festival dei Due Mondi e Umbria Jazz.

Ultimamente si è fatto notare grazie alla trasmissione Propaganda Live, doppiando "in musica" gli interventi di diversi politici, tra cui Enrico Letta, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Con Propaganda Live è nato tutto per gioco. Li ho taggati più volte nei miei video fin quando non hanno deciso di mandarmi in onda. È stato strano ‘non vedersi’ in tv e sentir cantare Letta con la mia voce. Spero che questa cosa porti a sviluppi futuri. Mi piacerebbe molto lavorare in tv, o in radio come autore", aveva detto Coco qualche tempo fa in un’intervista a Corriere Spettacolo.