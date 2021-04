Earth Day: anche il mondo dello sport su RaiPlay con le storie dei campioni di ieri e oggi

Dopo il grande successo del 50° Earth Day nel quale RaiPlay è stata parte integrante della kermesse globale #Earthrise che ha raggiunto, nonostante la pandemia, miliardi di persone nel mondo ricevendo 100 milioni di messaggi di impegno per l'ambiente dai cittadini dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite, il 22 aprile 2021 a partire dalle 7.30, si celebrerà il 51° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra con la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet - the multimedia marathon, 13 ore di diretta streaming con la regia di Gianni Milano, sul canale televisivo digitale RaiPlay.

#OnePeopleOnePlanet che caratterizza le celebrazioni italiane - nasce dagli sforzi di due organizzazioni - Earth Day Italia, capitanato da Pierluigi Sassi, e Movimento dei Focolari, coordinato da Federica Vivian - che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese, la manifestazione ambientale più partecipata d'Italia sospesa nel 2020 a causa dell'emergenza covid e immediatamente sostituita dalla maratona multimediale accolta dalla Rai come forma di forte impegno sociale per la salvaguardia dell'ambiente in questa grave fase di crisi climatica.

Dagli storici studi televisivi di Via Asiago la diretta televisiva proseguirà ininterrottamente per 13 ore fino alle 20:30 e si articolerà in una staffetta di voci e di cuori condotta da tanti volti e personaggi noti come Marco Liorni, Eleonora Daniele, Pino Strabioli , Paola Saluzzi, Carolina Rey, Marco Frittella, Barbara Capponi, Mario Tozzi, Marcelo Masi, Gianni Milano, Michele Renzulli, con collegamenti da diverse parti del mondo e numerosi moduli tematici, in diretta su Rai Play e on demand sulla piattaforma www.onepeopleoneplanet.it.

Lo sport apre una finestra sull’ambiente, se non altro per le molteplici discipline che si svolgono negli scenari naturali, talvolta meravigliosi. La pratica sportiva è tuttavia spalancata alla relazione: non esiste sport senza confronto con gli altri. Ecco che, oltre a costituire un’occasione di magnificenza degli scenari naturali, offre la possibilità di sviluppare relazioni umane basate sull’uguaglianza, il rispetto, generando salute per il corpo sociale. Per questi motivi #OnePeopleOnePlanet continua a riservare un’attenzione particolare a questa affascinante attività umana e, prendendo spunto dalla sorprendente intervista che Papa Francesco ha concesso alla Gazzetta dello Sport pubblicata il 2 gennaio scorso, definita un manifesto tra la vita e lo sport, ha raccolto gli stimoli in essa contenuti per assaporarne il fascino e la bellezza attraverso le testimonianze e le storie di 7 protagonisti dello sport di ieri e di oggi che parleranno di lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi e riscatto. Nello spazio “7 parole per lo sport che ci piace” (h. 18.30 – 19.20) condotto da Alessandro Antinelli, dialogheranno Gianfelice Facchetti (regista e attore), che farà una intro sulle sette parole e successivamente Omar di Felice (Ciclista ultracycling), Giovanni Abagnale (Canottiere), Giulia Ghiretti (Nuotatrice), Marco Lodadio (ginnasta), Andrea Lucchetta (Pallavolista e telecronista sportivo), Giancarlo Pedote (Velista), Martina Caramignoli (Nuotatrice). In collaborazione con Sportmeet for a United World.

Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e social di #OnePeopleOnePlanet attraverso i tag @earthdayitalia @focolarimedia e gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #OPOP21, #IoCiTengo, #EarthDay2021, #EarthDay, #GiornataMondialedellaTerra, #Agenda2030, #GlobalGoals, #focolaremedia, #focolaritalia.