Earth Day: la transizione ecologica per una nuova economia sostenibile con #OnePeopleOnePlanet

Dopo il grande successo del 50esimo Earth Day nel quale RaiPlay è stata parte integrante della kermesse globale #Earthrise che ha raggiunto, nonostante la pandemia, miliardi di persone nel mondo ricevendo 100 milioni di messaggi di impegno per l'ambiente dai cittadini dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite, il 22 aprile 2021 a partire dalle 7.30, si celebrerà il 51° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra con la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet - the multimedia marathon, 13 ore di diretta streaming con la regia di Gianni Milano, sul canale televisivo digitale Rai Play.

#OnePeopleOnePlanet che caratterizza le celebrazioni italiane - nasce dagli sforzi di due organizzazioni - Earth Day Italia, capitanato da Pierluigi Sassi, e Movimento dei Focolari, coordinato da Federica Vivian - che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese, la manifestazione ambientale più partecipata d'Italia sospesa nel 2020 a causa dell'emergenza covid e immediatamente sostituita dalla maratona multimediale accolta dalla RAI come forma di forte impegno sociale per la salvaguardia dell'ambiente in questa grave fase di crisi climatica.

Dagli storici studi televisivi di via Asiago la diretta televisiva proseguirà ininterrottamente per 13 ore fino alle 20:30 e si articolerà in una staffetta di voci e di cuori condotta da tanti volti e personaggi noti tra i quali Eleonora Daniele, Pino Strabioli , Paola Saluzzi, Carolina Rey, Barbara Capponi, Mario Tozzi, Marcelo Masi, Gianni Milano, con collegamenti da diverse parti del mondo e numerosi moduli tematici, in diretta su Rai Play e on demand sulla piattaforma www.onepeopleoneplanet.it.

Tra i temi più sentiti, quello dell’economia, che è chiamata a cambiare i suoi modelli e a crearne di nuovi per uno sviluppo che migliori effettivamente la qualità della vita delle persone. C'è una nuova società alle porte, ma c'è anche chi da sempre affronta l'Economia in modo civile e responsabile raggiungendo risultati straordinari.

Il talk, condotto da Michele Renzulli, sarà occasione per discutere delle opportunità che il Green Deal Europeo e la transizione ecologica offrono per rimettere in carreggiata il nostro modello di sviluppo, passando da un sistema economico basato esclusivamente sulla massimizzazione del profitto, ad una Nuova Economia che, pur non rinnegando la vocazione profit dell’impresa, affianchi ad essa i principi della reciprocità e della fraternità e la ponga in relazione con il territorio per valutare le ricadute ambientali e sociali dell’attività stessa.

Partecipano:

Andrea Orlando - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali * (in attesa di conferma)

Assuntela Messina – Sottosegretario di Stato al Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Stanislao Di Piazza, Senatore

Alberto Gambescia, Amministratore Unico Studiare Sviluppo

Roberto Scalera, External Affairs Director AS Roma

Paolo Venturi, Direttore AICCON – Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit

Stefano Granata - Presidente di Confcooperative Federsolidarietà

Riccardo Piunti – Vicepresidente CONOU Consorzio Nazionale Gestione Raccolta Trattamento Oli Minerali Usati

Mauro Spagnolo, direttore Rinnovabili.it.

Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e social di #OnePeopleOnePlanet attraverso i tag @earthdayitalia @focolarimedia e gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #OPOP21, #IoCiTengo, #EarthDay2021, #EarthDay, #GiornataMondialedellaTerra, #Agenda2030, #GlobalGoals, #focolaremedia, #focolaritalia.