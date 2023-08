East New York, questa sera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Rete 4 trasmette oggi, martedì 8 agosto 2023, a partire dalle 21.20, la seconda puntata della serie televisiva "East New York", che continua seguire le vicende degli ufficiali e gli investigatori di un distretto del NYPD, nel quartiere di Brooklyn. Scopriamo le trame dei due episodi di questa sera.

East New York: anticipazioni 8 agosto

La scorsa settimana ha debuttato nei palinsesti estivi la serie televisiva "East New York", che - ambientata a Brooklyn - ha al centro dell'azione Regina Haywood, neopromossa vice ispettore, e gli ufficiali e investigatori di un distretto di polizia. Firmata dagli stessi produttori esecutivi di "NYPD Blue" e ideata da William M. Finkelstein, la serie è stata trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS e va in onda oggi, 8 agosto, su Rete 4 con il terzo e il quarto episodio del lotto.

Il titolo del primo episodio di questa sera è "Le piccole cose". Killian e Morales si ritrovano a indagare su una sparatoria mortale: a perdere la vita è stato un uomo anziano. Durante l’indagine scoprono che il bersaglio era in realtà un uomo d’affari di nome Demote Green. Intanto, Haywood cerca di aiutare un ragazzo adolescente a trovare la giusta strada. Killian, invece, si trova in contrasto con la sua ragazza, Corinne, dopo che lei ha assunto - per lavorare al loro nuovo bar - un ragazzo che ha arrestato in passato.

"Situazioni esplosive" è il titolo del secondo episodio di questa sera (e quarto della serie). Quando il team di soccorso si trova di fronte a un'insolita richiesta di assistenza proveniente dalle forze dell'ordine, si apre un intricato scenario che richiede l'applicazione di strategie creative al fine di smorzare le fiamme di un conflitto familiare, giunto ora a un punto critico. Nel frattempo, la madre di Haywood, con la saggezza della sua esperienza, si avvicina a un giovane, suggerendogli l'importanza di entrare in contatto con suo padre. Con un sorriso gentile e un cuore aperto, cerca di piantare un seme di riconciliazione, sperando che il legame familiare possa rafforzarsi anche nei momenti di sfida e difficoltà.

Nel cast della serie troviamo Amanda Warren,Kevin Rankin e Richard Kind. Jimmy Smits, Ruben Santiago-Hudson,Elizabeth Rodriguez, Olivia Luccardi, Lavel Schley, Ruben Santiago-Hudson, Jimmy Smits.

Dove vedere East New York (8 agosto 2023)

La seconda puntata di "East New York" va in onda oggi, 8 agosto 2023, dalle 21.20 su Rete 4. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.