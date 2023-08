East New York, una nuova serie da stasera in tv: le anticipazioni

Parte oggi, martedì 1° agosto 2023, dalle 21.20 su Rete 4, il police procedural "East New York", una serie che segue gli ufficiali e gli investigatori del 74esimo distretto del NYPD, nel quartiere di Brooklyn. Nel cast troviamo Amanda Warren , Jimmy Smits , Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin e Richard Kind.

East New York,: anticipazioni sulla serie

"East New York" è una serie televisiva composta da una singola stagione, in onda, in prima tv, su Rete 4 a partire dal 1° agosto 2023. Questo progetto è firmato dagli stessi produttori esecutivi della storica "NYPD Blue" ed è stata trasmessa in patria dalla CBS, dall' l'ottobre del 2022 al maggio del 2023.

La serie è stata ideata da William M. Finkelstein ed è riconducibile al genere di police procedural. La storia segue gli ufficiali e gli investigatori del 74esimo distretto del NYPD, nel quartiere di Brooklyn (o East Village). A guidare il distretto troviamo Regina Haywood, neopromossa vice ispettore, che intende guadagnarsi la fiducia della comunità, in modo da risultare agli occhi dei cittadini un punto di riferimento sul quale poter fare sempre affidamento.

Rete 4 trasmette questa sera i primi due episodi della serie. Il primo ha come titolo "Progetti ambiziosi". In procinto di affrontare la sua prima giornata lavorativa, Regina Haywood, deve fare i conti con un delicato fatto appena accaduto: un uomo spara a un autista di un "furgone del dollaro" e ne uccide altri due. Ad occuparsi di questo caso sono i detective Tommy Killian e Crystal Morales, che individuano il possibile colpevole. Per un contatto diretto con i cittadini, la Haywood chiede ai volontari di vivere in un progetto abitativo. Non tutti sono però convinti di questa iniziativa.

"Omicidio di secondo piano" è il titolo del secondo episodio di questa sera. Regina Haywood cerca di aiutare un padre in lutto a ottenere giustizia dopo che suo figlio adolescente è stato ucciso. Killiam e Morales devono lavorare a stretto contatto con du arroganti detective del Sud di Manhattan per un importante caso. Intanto, mentre sono di pattuglia, Sandeford e Bentley si imbattono nel corpo senza vita di un giovane uomo, poi identificato come un ragazzo di un "fondo hedge".

Dove vedere East New York, (dal 1° agosto 2023)

La prima puntata di "East New York," va in onda oggi, 1° agosto 2023, dalle 21.20 su Rete 4. Gli episodi della serie sono inoltre disponibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.