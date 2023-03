Chi è Edoardo Franco l'ex rider che ha vinto Masterchef 12

Con il suo look anni '80, le camicie colorate e un'innata simpatia Edoardo Franco non solo è il vincitore di della 12esima edizione di Masterchef Italia, ma ha anche conquistato il pubblico italiano con il suo modo di fare e il come ha raccontato la sua storia.

Il menù di Edoardo alla finale

Edoardo ha portato un menù che rispecchia i suoi viaggi e la sua personalità. A sfidarsi nella finalissima lui, Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo. Si è classificato quarto Mattia Tagetto, dopo la puntata in cui c'era come ospite la chef Clare Smyth, tre stelle a Londra, con il ristorante "Core by Clare Smyth".

Come primo il Edo ha presentato Ravioli kebab, reinterpretazione del noto street food: una polpetta di agnello speziato dentro un fagotto di pasta all’uovo servito con salsa all’albicocca e foglie di carota. La seconda portata erano delle Capesante al curry. Per concludere in dolcezza il "Matrimonio in bianco": una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja. Il dolce ha avuto qualche piccolo problema tecnico, ma ai giudici il menù è piaciuto molto e per questo lo hanno incoronato vincitore.

Il premio del vincitore di Masterchef

Franco ha vinto 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l'iscrizione a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato con Destination Gusto.

Edoardo Franco: dalla scuola alberghiera a Masterchef

26enne di Varese, un diploma in alberghiero e qualche anno trascorso all'estero: nel programma di Sky era entrato disoccupato dopo aver vissuto per un periodo a Edimburgo, in Germania dove ha fatto il rider, ma ha trascorso anche un anno in Svezia. La cucina è sempre stata la sua grande passione per questo motivo si era licenziato dal suo impiego come fattorino per provare a seguire il suo sogno.