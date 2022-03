Effetto Terra: Francesca Michielin alla scoperta della cosmetica sostenibile

Struccanti, gel, creme e cosmetici in genere, prodotti per l’igiene personale e detersivi: spesso l’inquinamento si nasconde dove non ce lo aspettiamo. Microplastiche, solventi o sostanze derivate dal petrolio – quasi sempre presenti in queste produzioni – nuocciono non solo alla nostra salute, ma anche alla salute dell’intero pianeta. A tutto ciò si aggiungono i packaging, spesso interamente in plastica e quindi non sostenibili.

Francesca Michielin andrà alla scoperta dei migliori progetti green in atto per combattere queste enormi problematiche ambientali, alla ricerca di una “bellezza sostenibile”. L’appuntamento con il nuovo episodio di Effetto Terra è oggi in prima serata su Sky Nature.

La bellezza sostenibile: la nuova puntata di stasera

In un confronto con Vittoria Tomassini, fondatrice del blog theoptimisticapple, Francesca Michielin scoprirà come alcuni prodotti cosmetici e detersivi della nostra quotidianità si possono reperire in forma solida, evitando quindi contenitori in plastica. Conosceremo poi Carla Villa nei laboratori di Accadermica, start up dell’Università di Genova, responsabile di un progetto di chimica innovativa che sfrutta gli scarti alimentari per produrre cosmetici in linea con l’economia circolare. Con Maura Gancitano, infine, si rifletterà sulla parola “sostenibilità”, sul prenderci cura di noi stessi e delle generazioni future.

Dove vedere Effetto Terra oggi in tv (domenica 20 marzo)

Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli va in onda stasera in prima tv a partire dalle 21:15 su Sky Nature (canale 124 e 404).